Calciomercato Roma, rifiuto totale e Pinto spiazzato

Il general manager dell’area sportiva della Roma non si aspettava il no dell’obiettivo di calciomercato, che invece ha deciso di rimanere

Un no secco, diretto, non solo alla Roma, ma a tutte le destinazioni. Tiago Pinto è rimasto spiazzato nello scoprire che uno dei suoi obiettivi di calciomercato ha deciso di non lasciare il club di appartenenza. Nulla da fare, quindi, per il general manager giallorosso che ora dovrà virare su nuovi profili. Nuovi profili, quindi per il gm che deve trovare almeno un centrocampista adatto per migliorare la linea mediana di Mourinho.

In estate, infatti, i Friedkin hanno in programma una rivoluzione della rosa con investimenti importanti per cercare di portare la Roma ad alti livelli. La chiave delle trattative è sempre in mano a Tiago Pinto, che ha un compito molto importante: accontentare José. Lo Special One ha delle richieste ben precise sul tipo di calciatore che vorrebbe avere in rosa. In primis, nel suo centrocampo vorrebbe avere qualcuno in grado di saper gestire il gioco dettando i ritmi con passaggi lunghi o corti. Nella Roma manca un giocatore simile, ma quelli che si sono avvicinati di più sono Oliveira, Mkhitaryan e Cristante. Proprio di questi due José ha parlato ieri nel post partita, dando un importante indizio di mercato sul primo.

Calciomercato Roma, Roca non vuole lasciare il Bayern

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma era Marc Roca. Era perché il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di lasciare i club. Secondo quanto riporta Christain Falk, giornalista della Bild, l’ex Espanyol ha deciso che non si separerà dal club campione di Germania. Sulle sue tracce ci sono sia la Roma che il Betis che, a questo punto, dovranno puntare un nuovo obiettivo di calciomercato. Tiago Pinto resta così spiazzato dalla decisione di Roca che sarà depennato dal taccuino. Il gm giallorosso, però, ha diversi nomi nella sua personale lista e visto questo rifiuto cercherà l’assalto a un altro calciatore nelle prossime settimane.