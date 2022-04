Calciomercato Roma, scambio bomba per Lewandowski | Pinto vigila

L’offerta di un big club europeo taglia fuori l’allenatore della Roma dalla corsa a uno degli obiettivi del calciomercato estivo

Mourinho tagliato fuori dalla corsa. L’allenatore della Roma è rimasto sorpreso dall’offerta di un big club europeo che ha tagliato fuori i giallorossi dalla corsa all’obiettivo di calciomercato. In estate, i giallorossi metteranno a segno diverse trattative con l’obiettivo di migliorare la squadra. Di sicuro, la maggior parte interverrà sul centrocampo, che sembra essere il reparto che ha più bisogno di essere rimaneggiato. Secondo Mourinho, infatti, manca un regista dai piedi buoni, in grado di saper gestire i ritmi di gioco.

Per regalare a José il profillo che cerca, Tiago Pinto sta lavorando e scandagliando il mercato per individuare il profilo perfetto. L’ultimo di quelli selezionati, permetterà al ds di non spostarsi dall’Italia, perché si tratta di uno dei migliori talenti della Serie A. In ottica di uscite, invece, a centrocampo ci saranno molti movimenti, ma né Mkhitaryan, né Cristante lasceranno la squadra. Il primo, che dovrebbe rientrare più tra gli attaccanti, ma spesso è stato utilizzato come mezz’ala o addirittura regista, è in scadenza a giugno. Nel post partita di Sampdoria-Roma, però, ha spazzato via le voci di calciomercato affermando che il rinnovo sarà discusso nei prossimi giorni. Sul numero 4, invece, ci ha pensato proprio Mourinho con una battuta a dimostrare la sua stima per il giocatore.

Calciomercato Roma, il Barcellona vuole Lewandowski e offre Dest

Tra i ruoli da migliorare ci sono anche le fasce, soprattutto quella destra. In dubbio non c’è Rick Karsdorp, anche se il suo rendimento è peggiore dello scorso anno, ma il suo vice che a tutti gli effetti non c’è. L’olanedese, infatti, è l’unico terzino destro di proprietà della Roma, con Maitland-Niles, arrivato in prestito a gennaio, che non dovrebbe essere riscattato. Per blindare la fascia destra, Pinto ha messo nel mirino Serginho Dest, terzino del Barcellona, che però potrebbe essere ceduto dagli azulgrana. Secondo quanto riporta il Mirror, Xavi ha messo nel mirino Robert Lewandowski e per cercare di convincere il Bayern Monaco, ha inserito Dest nell’affare. I bavaresi, infatti, sono alla ricerca di un esterno destro e lo statunitense potrebbe interessargli. Se l’affare andasse in porto, la Roma sarebbe tagliata fuori dalla corsa a uno degli obiettivi di calciomercato.