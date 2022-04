Calciomercato Roma, addio immediato: “Ha staccato la spina”

C’è l’annuncio in diretta sul futuro del calciatore della Roma che potrebbe lasciare Trigoria nella prossima finestra di calciomercato estivo

Spina staccata, si è spenta la luce giallorossa su di lui. La Roma potrebbe vendere il calciatore nella prossima finestra estiva di calciomercato. Tiago Pinto sta cercando di racimolare più soldi possibili per muoversi al meglio nelle prossime trattative. In primis, nei piani del general manager c’è quello di valutare e trovare una sistemazione a quei giocatori che sono in prestito. Poi, ci sono quelli che sono stati girati a titolo temporaneo e che hanno una clausola per il riscatto.

Il più fresco tra questi è Cengiz Under. Il Marsiglia ha raggiunto la salvezza in Ligue 1 e questo fa scattare la clausola inserita dai giallorossi nelle trattative. Tiago Pinto incassa, così, dei soldi ottimi per il calciomercato estivo. La strategia del gm giallorosso, poi, prevede sicuramente la cessione degli esuberi presenti in rosa e quei giocatori che stanno scendendo nelle gerarchie di Mourinho. Uno di questi è Eldor Shomurodov, attaccante arrivato in estate per circa 20 milioni. L’uzbeko non è mai riuscito a entrare nei piani dello Special One, nonostante sia il secondo attaccante in rosa. Il portoghese ha preferito Feix Afena-Gyan, preso dalla Primavera.

Calciomercato Roma, Shomurodov verso la cessione in estate

L’ex genoano potrebbe lasciare la Roma in estate. A riportarlo è Andrea Pugliese che ha parlato ai microfoni di Retesport. L’annuncio in diretta del giornalista ha aperto alla cessione di Shomurodov che ormai ha staccato la spina e non rientra più nelle strategie di Mourinho. L’uzbeko potrebbe lasciare, così, la Roma nella finestra estiva con Tiago Pinto che si rivolgerebbe al mercato per trovare un nuovo vice Abraham. Una bocciatura, quindi, per l’attaccante che sembra aver tirato i remi in barca in questo finale di stagione.