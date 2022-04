Bodo-Roma, decisione già presa su Zaniolo

Mourinho ha già fatto la sua scelta sull’attaccante numero 22 in vista di Bodo-Roma, in programma giovedì sera in Norvegia

José Mourinho ha preso la sua decisione su Nicolò Zaniolo. Dopo la gara di domenica contro la Sampdoria, vinta 1-0 grazie alla rete di Mkhitaryan, lo Special One h fatto la sua scelta sul numero 22 giallorosso. Nicolò era stato lasciato fuori già contro la Lazio. Nel derby, infatti, l’attaccante toscano ha dovuto assistere dalla panchina al trionfo dei suoi compagni di squadra. Contro i blucerchiati, invece, Zaniolo ha dovuto guardare la partita dalle tribune, avendo accusato un leggero fastidio muscolare.

E mentre il numero 22 aspetta di conoscere il suo futuro più vicino, c’è già chi sta cercando di organizzare quello più lontano e oscuro. Da diversi mesi, infatti i dirigenti della Juventus stanno cercando di convincere l’ex Inter ad abbracciare il progetto dei bianconeri. Con lui in attacco, insieme a Dybala e Vlahovic, Allegri si ritroverebbe una attacco formidabile. Zaniolo, però, ha sempre dimostrato di essere attaccato alla Roma e di avere la testa solo ai giallorossi. Intanto, Allegri sta cercando l’ennesimo arrembaggio con un altro tentativo per convincere i Friedkin a cedere uno dei talenti più cristallini della Serie A, mettendo sul tavolo soldi e uno scambio.

Bodo-Roma, Zaniolo non partirà per la Norvegia

Vista la sua recente condizione fisica, Mourinho ha deciso cosa fare di Zaniolo in vista della partita contro il Bodo/Glimt. Secondo quanto riporta Paolo Rocchetti, il numero 22 giallorosso non partirà per la Norvegia insieme a compagni. Continuano, così, i problemi fisici per Nicolò che rimarrà a Roma con l’obiettivo di recuperare per tornare a disposizione domenica. Nel prossimo fine settimana, infatti, allo Stadio Olimpico andrà in scena la trentaduesima giornata di Serie A contro la Salernitana.