Calciomercato Roma, può restare a una condizione

Spuntano i paletti per la permanenza nel club, con la Roma che attende alla finestra per capire cosa fare nel calciomercato estivo

Mancano circa tre mesi all’inizio del calciomercato con Tiago Pinto che si scalda per fare sul serio. Il general manager della Roma in questi giorni sta studiando cosa offre il calcio europeo per individuare i migliori profili per Mourinho. Lo Special One vorrebbe avere almeno un regista, un tipo di giocatore che l’ex Real Madrid chiede sin dalla scorsa estate. Dopo l’Europeo vinto dall’Italia, infatti, Mou ha trattato a lungo Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal, che poi ha deciso di restare a Londra.

Una decisione che ha privato José di un calciatore che aveva attirato molto. Il portoghese, però, è andato avanti riponendo la sua fiducia in Tiago Pinto che sta cercando di ottenere lo sconto per un centrocampista già cercato in passato dai giallorossi. L’assenza di profili adatti, però, secondo Mourinho c’è non solo tra i titolari, ma anche tra le riserve. Ci sono molti reparti, infatti che sono sguarniti di un calciatore in grado di prendere il posto della prima scelta. In rosa sono presenti alcune alternative, ma secondo il tecnico portoghese non sono ad un livello accettabile per poter fare la differenza.

Calciomercato Roma, Lacazette può restare all’Arsenal a una condizione

Uno di questi ruoli che avrebbero bisogno di una seconda scelta è l’attacco, che adesso poggia tutto sulle spalle di Abraham. Fino ad oggi, le alternative hanno veramente deluso il tecnico, con Borja Mayoral che è stato ceduto a gennaio e Shomurodov che è scivolato sempre di più fuori dalle gerarchie. L’unico che adesso sembra poter prendere il posto di Abraham è Felix Afena-Gyan, che però viene dalla Primavera e non ha l’esperienza adatta per fare da vice all’inglese. Per questo motivo la Roma ha messo nel mirino Alexandre Lacazette, attaccate francese dell’Arsenal in scadenza di contratto. L’ex Lione è uno dei colpi più attesi dell’estate, ma secondo fichajes.com cc’è una codnizione perché rimanga a Londra. Lacazette dovrebbe firmare un contratto breve di circa un anno o, al massimo, un anno con opzione sul secondo. Solo così potrebbe restare in Premier League.