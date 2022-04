Calciomercato Roma, doppio ostacolo per il rinforzo in difesa

Calciomercato Roma, doppio ostacolo servito dalla Ligue 1. Riflettori accesi sulla prossima campagna acquisti in casa giallorossa.

La Roma è reduce dalla vittoria matura sul campo della Sampdoria. In attesa di tornare in campo, stavolta per la gara d’andata dei quarti di finale della Conference League, c’è un nuovo scenario di calciomercato da riportare. Dalla Francia è pronto l’assalto al calciatore in cima alla lista dei desideri di Josè Mourinho, l’ostacolo è doppio in vista di giugno.

La squadra giallorossa ha fornito in quel di Marassi una prestazione matura ed efficace. L’ 1-0 firmato Mkhitaryan, ha permesso alla squadra di Josè Mourinho di scavalcare la Lazio e conquistare la quinta posizione in solitaria in Serie A. Il rush finale della stagione può riservare ancora diverse soddisfazioni ai tifosi giallorossi, sia in campionato che in Conference League. La Roma giovedì sera raggiungerà il campo del Bodo-Glimt, vero e proprio tabù da sfatare per Josè Mourinho. La missione è quella di cancellare il 6-1 patito nel girone C di Conference, e fare un passo deciso verso la qualificazione in semifinale. In attesa di tornare in campo in terra scandinava si anticipa un nuovo scenario per quello che riguarda la sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, Pinto in allarme: doppio ostacolo in Ligue 1

Sirene francesi sul pupillo del tecnico della Roma, più volte avevamo indicato il suo profilo in cima alla lista dei desideri di Josè Mourinho. Il nome caldissimo sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Marcos Senesi, centrale argentino in forza al Feyenord. Difensore roccioso e giocatore educato, piede mancino e molta esperienza accumulata in Eredivisie. Il classe 1997 sarebbe il rinforzo ideale per la futura linea difensiva della Roma, che ha ritrovato solidità dopo parecchio tempo.

Il suo contratto scade nel 2023, questo lo rende ancora più appetibile in sede di calciomercato estivo, ma attenzione alla Ligue 1. Sul suo profilo si stanno muovendo due squadre importanti del campionato francese, parliamo del Marsiglia e del Lione. Le due compagini avranno diverse cessioni nel reparto arretrato e si sono mosse per chiedere informazioni riguardo il difensore sudamericano. Il doppio ostacolo francese potrebbe scatenare l’asta in favore del Feyenord, Tiago Pinto è stato avvisato.