Calciomercato Roma, sorpresa Juve: contatti avviati per un titolare

I bianconeri vogliono prendere un altro giocatore della Roma oltre a Zaniolo nella prossima finestra di calciomercato estivo

La Juve ha messo nel mirino diversi calciatori della Roma. Già anni fa, i bianconeri hanno cercato di prendere Nicolò Zaniolo e in questi mesi sono tornati alla carica. I tentativi per portare il talento classe 1999 sono stati diversi, con l’ultimo che vedono sul piatto una maxi offerta. In questa stagione, Allegri ha deciso di dare vita a un massiccio miglioramento della Vecchia Signora partendo dall’attacco. Nel calciomercato invernale, infatti, Dusan Vlahovic è approdato alla Continassa dopo aver incantato alla Fiorentina.

Il serbo è stato sicuramente uno dei colpi più discussi di gennaio e ora la Juve non vuole fermarsi qui. Proprio con la Roma ha ingaggiato diversi testa a testa per prendere i migliori talenti che il mercato può offrire. Soprattutto in Serie A. Allegri, infatti, vuole migliorare la linea mediana con Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo che tifa Roma. Prima di vestire la maglia neroverde, infatti, il mediano ha giocato con i giallorossi e un ritorno a casa sarebbe molto gradito al regista di Dionisi. Infine, visto l’avanzare dell’età di Giorgio Chiellini, la Juve sta cercando di migliorare il reparto arretrato.

Calciomercato Roma, la Juventus vuole Mancini

Secondo quanto riporta Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, un profilo che interessa molto ad Allegri è quello di Gianluca Mancini, difensore titolare di Mourinho. Il calciatore potrebbe essere il perfetto sostituto di Chiellini e per questo motivo Allegri vuole acquistarlo. Visto l’interesse del tecnico livornese, la Juventus ha avviato i contatti con la Roma avviando i sondaggi. La richiesta di informazioni riguarda il prezzo che chiedono i Friedkin per un talento come l’ex Atalanta, che rappresenta una delle colonne portanti del reparto arretrato dei giallorossi.