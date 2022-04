Calciomercato Roma, scaricato dal club: Mourinho esulta

L’allenatore della Roma ha messo nel mirino il calciatore, che non fa più parte dei piani della squadra, per il prossimo calciomercato

Mourinho può esultare. Uno dei suoi pupilli è stato scaricato dall’attuale squadra aprendo le porte a un possibile trasferimento alla corte del portoghese. José, a partire dall’estate vuole rinforzare la sua rosa e sta pensando a diversi reparti da migliorare. In realtà, tutti i reparti hanno bisogno di essere aggiustati se si analizza bene la rosa. Ce ne sono alcuni, come il centrocampo, che non hanno i giocatori con le caratteristiche adatte per lo Special One.

L’ex tecnico del Real Madrid, infatti, sta chiedendo fin dal mercato estivo, pochi mesi dopo il suo arrivo quindi, un regista. José vorrebbe che Tiago Pinto riuscisse a trovare qualcuno in grado di gestire i ritmi e i tempi di gioco in modo da rendere il palleggio giallorosso più fluido. Un altro reparto che andrebbe rinforzato è l’attacco, dove manca un vero e proprio vice Abraham. Le alternative in rosa non hanno mai convinto Mou, che spesso si è aggrappato a Felix Afena-Gyan. Infine, visto un ipotetico ritorno al 4-2-3-1, modulo preferito del tecnico, lo Special One sta guardando al mercato anche per trovare un attaccante esterno di ruolo.

Calciomercato Roma, Saint-Maximin in uscita dal Newcastle: Mourinho esulta

In questi giorni si sta parlando parecchio di trattative in uscita per quanto riguarda il reparto offensivo giallorosso. In particolare, le notizie che tengono più banco riguardano Zaniolo, che la Juventus vuole prendere con una maxi offerta. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Newcastle vuole vendere Allan Saint-Maximin per fare cassa. La notizia ha fatto molto piacere a José, che vorrebbe poter acquistare l’esterno francese che gli piace molto. La trattativa per il calciatore, già cercato nella scorsa stagione, però non è facile e la Roma dovrebbe effettuare una spesa importante.