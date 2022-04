Calciomercato Roma, i gioielli del Sassuolo in vetrina: l’annuncio ufficiale

Le parole del direttore sportivo hanno messo sul calciomercato diversi giocatori, con la Roma interessata a qualche colpo

Le parole sono state chiare, mezzo Sassuolo è in vendita. Tiago Pinto non ha fatto in tempo a digerire la sconfitta con il Bodo/Glimt che è dovuto tornare subito a lavoro. La Roma ieri è scesa in campo contro il club norvegese in Conference League per i quarti di finale del torneo. Il campo del Circolo Polare si conferma ostile per Abraham e compagni che, per la seconda volta in stagione, si sono arresi ai gialloneri.

La partita era cominciata nel verso giusto con un gol di Pellegrini nel primo tempo a portare in vantaggio la Roma. Nei secondi 45′ di gioco, invece, il Bodo è salito di ritmo mettendo in difficoltà i giallorossi. Alcuni errori individuali, poi, hanno portato alle due reti che hanno permesso ai norvegesi di vincere. Il primo gol, infatti, è arrivato grazie a una deviazione fortuita che ha sorpreso Rui Patricio. Il secondo da un’inesperienza di Vina che ha commesso un fallo inutile verso la fine del campo. Gara difficile, con discussioni in campo e che finisce con un risultato amaro. Questo, però deve essere assimilato il prima possibile da Pinto, viste le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Carnevali.

Calciomercato Roma, Carnevali: “Frattesi? Ha bisogno di un altro anno qui”

Il direttore sportivo del Sassuolo ha messo in vetrina tutti i suoi talenti. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il ds neroverde ha confessato che dovrà dividersi da qualcuno dei suoi giocatori, anche se ad oggi sono tutti incedibili. Alle orecchie di Pinto, però, sono arrivate soprattutto le parole su Davide Frattesi, grande obiettivo di mercato dei giallorossi. In questa stagione è emerso come il centrocampo della Roma abbia bisogno di essere migliorato e per farlo il gm giallorosso pensava al mediano neroverde. Le parole di Carnevali, però, hanno congelato l’affare visto che il ds ha sottolineato come Frattesi necessiti di rimanere al Sassuolo ancora un anno.