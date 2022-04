Calciomercato Roma, lo prende Conte | Scippo da 14.5 milioni

L’allenatore del Tottenham è molto vicino ad acquistare il calciatore che è anche un obiettivo di calciomercato della Roma

Ancora bastoni tra le ruote di Tiago Pinto. Anche stavolta, ad intralciare il lavoro del general manager è Antonio Conte, allenatore del Tottenham. L’ex tecnico della Juventus è molto vicino a firmare un obiettivo di calciomercato della Roma che a partire da giugno vuole rinforzare la squadra. In programma, infatti c’è la rifondazione della rosa con i Friedkin che sono pronti ad investire per arrivare ad alti livelli. Per questo Pinto non sta perdendo tempo e si sta muovendo sul mercato.

Neanche il tempo di assimilare la brutta prestazione di Bodo che Tiago si è dovuto mettere subito a lavoro per individuare i profili migliori. Sono diversi i profili che devono essere rinforzati dal gm giallorosso. In cima alla lista c’è sicuramente un regista. Nel mirino della Roma, infatti, ci sono diversi profili come Frattesi, Xhaka e Renato Sanches, anche se quest’ultimo è più un incontrista. Qualche piccolo rinforzo Pinto vuole prender anche sulle fasce, dove a sinistra ad oggi non ci sono grandi garanzie, mentre a destra c’è solo Karsdorp. L’olandese non ha mai avuto un vero e proprio sostituto, e per questo Pinto aveva puntato su Mazraoui, promesso sposo al Bayern Monaco.

Calciomercato Roma, il Tottenham vuole Spence

Per migliorare la fascia destra, nella lista di Tiago Pinto c’è anche Djed Spence, già cercato a gennaio. secondo quanto riporta footballinsider247.com, sul terzino destro del Middlesbrough c’è molta concorrenza, ma questa sembra essere vinta dal Tottenham. Antonio Conte è molto vicino ad acquistare Spence per 14.5 milioni di euro, una cifra abbordabile per l’esterno difensivo di 21 anni che, con la maglia del Nottingham Forrest, sta giocando molto bene. Uno scippo in piena regola a Tiago Pinto, che ora dovrà ricominciare a scrutare il mercato per individuare un nuovo profilo.