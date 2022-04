La Roma è reduce dalla sfortunata trasferta norvegese contro il Bodo-Glimt. Domenica è già tempo di tornare in campo, arriva la Salernitana.

Giallorossi reduci dall’amara trasferta di Conference League, ancora una volta il campo del Bodo-Glimt riserva una sconfitta per la squadra di Josè Mourinho. Giovedì prossimo l’ultimo atto della sfida al club norvegese, in palio l’accesso alle semifinali di Conference League. Ma le attenzioni dell’immediato si riversano anche in campionato, domenica pomeriggio allo stadio Olimpico arriva la Salernitana.

Domenica pomeriggio allo stadio Olimpico arriva la Salernitana di Davide Nicola. Campani fanalino di coda in Serie A, sedici punti per la squadra campana. La Roma attualmente occupa la quinta posizione in classifica, il quarto posto occupato dalla Juventus dista ancora cinque punti. Va da se che la vittoria è l’unico risultato auspicabile in chiave lotta per l’Europa, mentre le attenzioni di Josè Mourinho si concentrano sullo stato di forma dei suoi. Giallorossi tornati dalla trasferta norvegese, che si è arricchita di un’enorme coda polemica nel post partita, con diversi acciacchi in rosa. Se i primi accertamenti riguardo Gianluca Mancini fanno ben sperare Mourinho, rimangono in molti da valutare in vista del match di domenica. Mentre arriva una nuova tegola anche per la squdra granata, ennesima assenza nell’allenamento odierno.

Roma-Salernitana, ennesima assenza: out per influenza

Davide Nicola, tecnico della Salernitana deve fare i conti con una nuova assenza pesante. L’estremo difensore del club granata, Luigi Sepe non ha svolto l’allenamento odierno per una sindrome influenzale. Altissimo il rischio che non possa fare parte di convocati per la sfida dell’Olimpico, allungando la lista degli indisponibili. Squalificato Federico Fazio, al pari della punta Bonazzoli. Anche l’altro ex, Diego Perotti, è fermo ai box almeno fino a fine mese. Di seguito il comunicato diffuso sul sito ufficiale del club campano: “Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. L’allenamento è terminato con un lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Sepe non ha preso parte all’allenamento a causa di sintomi influenzali. M. Coulibaly, Mousset e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico. La seduta di rifinitura in vista della gara di domenica a Roma è fissata per domani alle ore 11:00.“