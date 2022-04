Calciomercato Roma, Zaniolo “sospeso”: la Juve non ha dubbi

L’attaccante della Roma è ancora nel mirino della Juventus, che non si ferma davanti agli ostacoli e prepara un’offerta di calciomercato

Massimiliano Allegri vuole prendere a tutti i costi Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è da diverso tempo nel mirino della Juventus che sta cercando di portarlo a Torino. Le prime avanche sono cominciate diversi anni fa, poco dopo l’arrivo dell’attaccante classe 1999 a Roma. Il talento ex Inter ha dimostrato in poco tempo le sue qualità e la Juve non ha perso tempo a mostrare il suo interesse. Ora, dopo le dichiarazioni di Tiago Pinto che hanno aperto al calciomercato del giallorosso, i bianconeri sono tornati alla carica.

Dopo la conferenza post calciomercato invernale, il general manager della Roma si era lasciato andare a una dichiarazione sincera, ma facilmente fraintendibile. Alla domanda sulla permanenza di Nicolò nella Capitale, Pinto ha risposto che nessuno può assicurarlo. Delle parole che hanno aperto alla cessione del numero 22 giallorosso, con la Juve che le ha intese come un via libera. Da quel giorno, infatti, i contatti tra i dirigenti bianconeri e l’entourage del giocatore sono aumentati, così come le voci di mercato. L’ultima vede i bianconeri intenzionati a procedere con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, la Juve non ha dubbi su Zaniolo: pronti 50 milioni

Ultimamente, però, sembra che alla Juve sia sorto qualche dubbio circa l’integrità fisica di Nicolò. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, Allegri non ha alcun dubbio e ha deciso di passare sopra ogni minimo problema muscolare del 22 della Roma. Così, la Juventus è pronta a offrire 50 milioni per portare l’attaccante a Torino nella prossima finestra di mercato. In questo modo, il tecnico bianconero sostituirebbe al meglio Dybala, che è in uscita. Anche se i due calciatori potrebbero avere stili diversi, sono entrambi mancini e giocano nella stessa zona di campo, con Zaniolo che potrebbe preferire partire da più arretrato. Intanto, Tiago Pinto prepara il rinnovo per l’attaccante classe 1999. Le cifre non saranno esorbitanti, ma neanche scontate per il talentino della Roma.