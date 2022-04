Calciomercato Roma, arrivano nuove conferme in vista della sessione estiva. A sbloccare il colpaccio ci pensa Simeone, gli ultimi aggiornamenti.

La Roma tornerà in campo questo pomeriggio, alle ore 18 la sfida alla Salernitana. Allo stadio Olimpico arriva il fanalino di coda della Serie A, mentre i giallorossi vogliono cancellare la brutta prova vista sul campo del Bodo-Glimt. Non c’è solo il calcio giocato ad occupare le cronache che ruotano intorno alla squadra giallorossa, c’è un nuovo intreccio in vista del calciomercato estivo. Il colpaccio arriva grazie a Simeone, ecco il nuovo scenario.

La Roma è attesa da un doppio appuntamento cruciale allo stadio Olimpico. Questo pomeriggio la sfida alla Salernitana, giovedì sera il ritorno dei quarti di finale della Conference League. La gara d’andata contro il Bodo-Glimt ha lasciato parecchio amaro in bocca alla squadra giallorossa, ed il pubblico ancora una volta ha deciso di accompagnare i ragazzi di Mourinho con dei numeri impressionanti. Erano vent’anni che non si registravano questi numeri allo stadio Olimpico, le due gare possono rappresentare un punto di svolta in vista del finale di stagione. Oltre al rettangolo verde le attenzioni si concentrano anche sulla prossima finestra di calciomercato, si attende una nuova rivoluzione in quel di Trigoria.

Calciomercato Roma, Simeone sblocca il colpaccio: effetto domino

Nella sessione di trattative estive si attende un nuovo restyling completo nella rosa giallorossa, tutti i ruoli del campo potrebbero conoscere una nuova rivoluzione. Tiago Pinto si è già assicurato il primo colpo a parametro zero, il giovane portiere Svilar dal Benfica. Mentre per quanto riguarda il settore avanzato il nome più caldo continua ad essere quello di Goncalo Guedes, attaccante esterno portoghese in forza al Valencia. Il classe 1996 si sta mettendo in mostra in questa stagione, in Liga sono già 11 le reti a fronte di 28 partite giocate. Mentre continua il braccio di ferro con la società spagnola, c’è un nuovo intreccio alle porte in Serie A. Secondo quanto riportato dal sito Eldesmarque.com il Valencia avrebbe messo gli occhi su Giovanni Simeone, il figlio del “Cholo” potrebbe lasciare il campionato italiano per rafforzare il settore offensivo del club spagnolo.