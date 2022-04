Calciomercato Roma, c’è lo zampino di Totti: firma imminente

L’ex Capitano della roma può fare un assist a Pinto e Mourinho nella prossima finestra di calciomercato convincendo il calciatore a siglare

Nuovo assist da Francesco Totti. L’ex Capitano della Roma ha incantato tante volte tutti gli appassionati di calcio con i suoi lanci lunghi o passaggi di prima. Molti tifosi giallorossi si sono innamorati della squadra proprio grazie alle sue magie e ora, l’ex numero 10 è tornato a fare assist. Stavolta, però, a ricevere quei palloni non c’è Batistuta o Dzeko. A raccogliere i suggerimenti vincenti di Totti ci sono José Mourinho e Tiago Pinto, che vogliono concludere l’accordo per un calciatore.

I due stanno preparando la prossima finestra estiva di calciomercato per la Roma. A giugno è molto probabile che vengano fatti alcuni investimenti per migliorare la rosa. I Friedkin, infatti, vogliono far tornare il club ad alti livelli e per questo sono pronti a intervenire. Le prime mosse sono state fatte modificando lo staff e il team dirigenziale e ora tocca a Pinto intervenire tramite le trattative di mercato. Il primo reparto che dovrebbe essere rinforzato è il centrocampo, dove Mourinho chiede da tempo un regista. Pr migliorare la linea mediana, Pinto sta pensando a un acquisto sfidando Sarri.

Calciomercato Roma, Volpato vicino alla firma: Totti contratta con Pinto

Da parte di Mourinho c’è molta attenzione anche per i talenti della Primavera, che a volte hanno avuto la possibilità di giocare anche con la prima squadra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Roma sta trattando con Cristian Volpato per il rinnovo del contratto. Il giovane italo-australiano in questa operazione è aiutato da Francesco Totti, che lo prese come uno dei primi talenti nella sua agenzia CT10. L’ex Capitano, quindi, sta trattando per conto del talento della squadra di De Rossi, e potrebbe firmare nei prossimi mesi. Il talentino classe 2003, ha già avuto modo di esordire in campionato, segnando contro il Verona in Serie A.