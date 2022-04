Roma-Salernitana, Zaniolo c’è ma Mourinho medita una rivoluzione

L’attaccante numero 22 giallorosso era ai box per un fastidio muscolare e Mourinho ha scelto cosa fare prima di Roma-Salernitana

Mourinho ha preso la sua decisione. L’allenatore giallorosso ha fatto la sua scelta su Nicolò Zaniolo prima di Roma-Salernitana, di oggi pomeriggio. Alle 18, infatti, Abraham e compagni scenderanno in campo allo Stadio Olimpico contro gli uomini di Nicola, che stanno cercando di salvare la faccia in questo finale di campionato. I campani sono già con un piede in Serie B, ma il tecnico è già riuscito a ottenere una salvezza storica con il Crotone anni fa. Nicola cercherà di ripetersi anche a Salerno, ma l’impresa sembra più che impossibile

Per la gara è molto probabile aspettarsi del turn over da parte di José. Il portoghese sta cercando di mantenere le forze dei suoi calciatori in vista della partita di ritorno contro il Bodo/Glimt. Giovedì, infatti, i giallorossi giocheranno in Conference League contro i norvegesi per cercare di recuperare lo svantaggio dell’andata. Il torneo europeo è uno degli obiettivi dello Special One, che vorrebbe mettere in bacheca anche questo trofeo. Per questo motivo alcuni titolari riposeranno, oltre agli squalificati e infortunati già assenti come Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini.

Roma-Salernitana, Zaniolo out per scelta tecnica

Nella gara con gli amaranto non giocherà anche Nicolò Zaniolo. L’attaccante giallorosso, sempre nei piani della Juventus, nei giorni scorsi era fermo per un fastidio muscolare e ha saltato sia la partita con la Sampdoria, sia quella con il Bodo/Glimt. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il numero 22 giallorosso sembra aver recuperato dagli acciacchi, ma Mourinho ha deciso di tenerlo fuori per scelta tecnica. Altra assenza, quindi per l’attaccante classe 1999, che non gioca dal giorno del derby. Anche nel trionfo con la Lazio, infatti, Nicolò è rimasto in panchina, assistendo alla grande festa della Roma seduto con il piumino addosso.