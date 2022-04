Calciomercato Roma, il nuovo scenario può scatenare l’assalto a giugno. Il doppio indizio da il via libera a Josè Mourinho, gli ultimi aggiornamenti.

La Roma è entrata nel rush finale della stagione, giallorossi in corsa per il piazzamento europeo e con un quarto di finale di Conference da ribaltare. In attesa di ritrovare lo spauracchio Bodo-Glimt, norvegesi imbattuti contro Mourinho, c’è da registrare un nuovo scenario in vista del calciomercato estivo. Il doppio indizio può scatenare l’assalto dei giallorossi, lo Special One gongola.

Il finale di stagione in casa Roma dipende tantissimo da ciò che accadrà giovedì sera allo stadio Olimpico. I giallorossi sono a caccia del piazzamento europeo in Serie A, attualmente in solitaria al quinto posto in classifica, ed ancora in corsa nella Conference League. Tra poco più di quarantotto ore andrà in scena il secondo atto dei quarti di finale della competizione europea, ancora una volta di fronte a Pellegrini e compagni ci sarà il Bodo-Glimt. Squadra norvegese bestia nera per Mourinho, in tre gare due sconfitte ed un pareggio raccolto finora, ma la prossima è da dentro o fuori ed i giallorossi dovranno rimontare il 2-1 in favore del Bodo dell’andata. In attesa della gara della verità c’è un importante aggiornamento di mercato da registrare in Inghilterra.

Calciomercato Roma, doppio indizio e via libera Mou

Il doppio indizio arriva direttamente dalla Premier League. Il campionato inglese è stato un punto di riferimento in casa giallorossa nelle due sessioni di trattative portate avanti in tandem da Mourinho ed il connazionale Tiago Pinto. Lo scenario potrebbe confermarsi in vista della prossima sessione di mercato, diverse piste portano a guardare al campionato inglese. C’è un nome che è stato accostato alla lista dei desideri del tecnico portoghese, come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana. Giunge una doppia conferma direttamente dalla Premier, il Newcastle a giugno si separerà dall’attaccante Allan Saint-Maximin.

Doppio indizio dicevamo, col club bianconero che avrebbe già scelto due nomi per sostituirlo. Secondo quanto riportato dal DailyMail i Magpies stanno spingendo per aggiudicarsi Leandro Trossard dal Brighton e Brennan Johnson dal Nottingham Forrest. Mentre Saint-Maximin è stato scelto come elemento sacrificabile della rosa per incassare in vista di una movimentata sessione di mercato estiva.