Calciomercato Roma, colpo a zero e Napoli KO

Spalletti deve arrendersi a Pinto che è riuscito ad avanzare per un obiettivo di calciomercato estivo per rinforzare la Roma

Domani la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Bodo/Glimt. La gara, sarà valida per i quarti di finale della Conference League, che rappresenta uno degli obiettivi della stagione. Mourinho cercherà di sicuramente di dare il tutto per tutto in modo da recuperare lo svantaggio della gara di andata. In Norvegia, infatti, la Roma ha perso 2-1 a causa dei gol di Saltnes e Vetlesen, andato in gol sugli sviluppi di un calcio da fermo causato da Vina.

Non è riuscito a incidere come al suo solito Tammy Abraham, che durante la partita aveva accusato un fastidio muscolare. La situazione del numero 9 è particolare, perché nella Roma non esiste un suo vero e proprio sostituto. Le uniche alternative in rosa non hanno mai convinto a pieno José, che vorrebbe un rinforzo dal mercato per fare da vice Abraham. Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan, hanno dimostrato di non essere all’altezza di poter sostituire l’ex Chelsea nel migliore dei modi. Mentre il secondo è stato promosso dalla Primavera dal portoghese, il primo è arrivato per circa 20 milioni dal Genoa. Le sue prestazioni, però, non hanno mai convinto lo Special One, né i tifosi.

Calciomercato Roma, piace Belotti come vice Abraham

Per migliorare il reparto offensivo, Tiago Pinto sta cercando sul mercato il profilo adatto da regalare a Mou. Oltre a un talento del Sassuolo, nel mirino c’è anche Belotti. Come riporta La Stampa, l’attaccante del Torino piace molto alla Roma, che vorrebbe prenderlo a zero. Il capitano granata, infatti, in estate non sarà più legato alla società, vista la scadenza del contratto. L’occasione di prendere un calciatore come lui gratis ha attirato molti club, tra cui in particolare Napoli e Atalanta.