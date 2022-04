Roma-Bodo, attacco a Mourinho: “Parla tanto. Ho i tappi per le orecchie

Alla vigilia di Roma-Bodo è andata in scena la conferenza stampa dei norvegesi in cui hanno parlato alcuni giocatori, ma non Knutsen

Domani alle 21 si gioca Roma-Bodo/Glimt, valida per il ritorno dei quarti di Conference League. L’andata era stata seguita da uno strascico di polemiche che si è continuato anche nei giorni scorsi, soprattutto in Norvegia. Al termine della partita del 7 aprile, infatti, sembra che Knutsen e Nuno Santos abbiano avuto un diverbio che è sfociato in una colluttazione. Sull’accaduto non ha investigato la polizia norvegese, ma la Uefa ha aperto un’inchiesta per vederci chiaro.

L’organo calcistico presieduto da Alexander Ceferin ha deciso di sospendere momentaneamente i due protagonisti dell’episodio in attesa di scoprire la verità. La decisione è stata presa con molta amarezza dal dg del Bodo, Frode Thomassen che ieri ha giudicato la scelta irragionevole. Non si è espressa la Roma, invece, che si è allenata regolarmente a Trigoria alla vigilia della sfida con i norvegesi. Al campo d’allenamento, Mou ha prima fatto un discorso alla squadra, per poi avere un colloquio singolo con un giocatore.

Roma-Bodo, Saltnes: “Ho i tappi per le orecchie”

Mentre Mourinho parlerà alle 14.30, la conferenza stampa del Bodo/Glimt si è già tenuta. All’incontro con la stampa, però, non ha preso parte Kjetil Knutsen, l’allenatore dei gialli che è stato momentaneamente sospeso dalla Uefa. Al suo posto hanno parlato due calciatori: Marius Hoibraten e Ulrik Saltnes. Il primo ha attaccato Mourinho affermando che parli troppo. Lo fa apposta ad attaccare e a dare frecciatine per il campo sintetico. Il difensore, poi, ha continuato sottolineando come il pubblico dell’Olimpico non sia un problema e di come anche a Sofia si siano allenati dai rivali. Il secondo invece, centrocampista del Bodo, ha affermato come sia preparato in caso di eventuali rumori o schiamazzi sotto l’hotel. Il mediano, poi, ha apprezzato aver pescato nuovamente la Roma dal sorteggio.