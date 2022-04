Calciomercato Roma, triplo scippo ai danni di Mourinho

L’allenatore della Roma potrebbe perdere in un colpo solo tre obiettivi del prossimo calciomercato estivo, la rivale ci prova

Tra pochi mesi inizia il calciomercato estivo e con esso anche la grande rivoluzione che la Roma ha in programma. Per far decollare nel migliore dei modi il progetto che vede Mourinho protagonista, i Friedkin hanno deciso di dar vita a una campagna acquisti importante. Gli investimenti serviranno non per portare a Trigoria nomi esorbitanti, ma per rinforzare al meglio la rosa a disposizione dello Special One. In questo modo, José potrebbe tornare a competere ad alti livelli con i giallorossi, alzando gli obiettivi.

Il primo degli obiettivi di calciomercato della Roma è sicuramente un regista che a Mourinho manca da inizio stagione. Già in estate, dopo l’Europeo vinto dall’Italia, il portoghese aveva chiesto al connazionale Tiago Pinto un rinforzo per il centrocampo. In particolare, non un acquisto qualunque, ma un regista in grado di saper dettare i ritmi. Purtroppo, questo profilo non è arrivato e José ha continuato la sua stagione egregiamente senza molti giocatori. Il portoghese, infatti, vorrebbe anche rinforzare l’attacco prendendo un vero e proprio vice Abraham. Nei piani di Mou c’è anche quello di tornare a giocare con il 4-2-3-1 e per questo nel mirino c’è Junior Traore del Sassuolo, che interessa anche al Napoli.

Calciomercato Roma, la Juve su tre titolari del Sassuolo

Proprio il trequartista piace molto alla Juventus di Massimiliano Allegri. Come riporta Tuttosport, infatti, ai bianconeri interessano diversi nomi del Sassuolo, tra cui Traore. Anche gli altri due sono nella lista di Tiago Pinto per il calciomercato della Roma e sono Davide Frattesi e Gianluca Raspadori. Nei prossimi giorni, pi, dovrebbe esserci un incontro tra Cherubini e Carnevali per discutere qualche trattativa, proprio in concomitanza con la trasferta della Juve a Regio Emilia.