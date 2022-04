Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale allerta Pinto

Il direttore sportivo dei rivali ha rilasciato alcune dichiarazioni per il calciomercato estivo che fanno drizzare le orecchie alla Roma

A Pasquetta non ci saranno solo grigliate o uova di cioccolato perché la Roma gioca alle 19 contro il Napoli. La gara è una delle più difficili in questo finale di campionato che è colmo di big match. Intanto, per, la testa deve essere concentrata sull’impegno del 18 aprile, in cui Mourinho affronterà gli uomini di Spalletti. In palio c’è molto per entrambe le squadre. La Roma, infatti, vuole centrare la rincorsa al quarto posto che attualmente è in mano alla Juventus, che ha un vantaggio di 5 punti. Gli azzurri, invece, puntano allo Scudetto con il Milan che dista solo due lunghezze.

La Roma avrà solamente tre giorni per riposarsi e arrivare al meglio alla sfida. Ieri, nel finale di partita contro il Bodo/Glimt, Mourinho ha fatto un po’ di turn over cercando di far riposare alcuni giocatori fondamentali. Da sottolineare, poi, il grande ritorno di Zaniolo che ha segnato una tripletta che ha rispedito tra i fiordi i norvegesi. La partita è sicuramente stata seguita con molta attenzione da Osimhen e compagni, che nel Lunedì dell’Angelo dovranno affrontare i giallorossi. Tra le due squadre, però, non ci sono solo conflitti di interesse nel campionato, ma anche nel calciomercato, con diversi obiettivi che interessano a Napoli e Roma.

Calciomercato Roma, Giuntoli: “Traore ci piace. Belotti? Non ci interessa”

A confermarlo è stato il ds del Napoli Cristiano Giuntoli che ieri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato delle trattative e degli obiettivi di calciomercato. Le parole del direttore sportivo hanno allertato Tiago Pinto, che ha potuto ottenere informazioni importanti su alcuni profili segnati sul suo taccuino. Il primo è quello di Junior Traore, trequartista del Sassuolo che, come ha ammesso Giuntoli, piace molto al Napoli, così come a tutte le squadre di livello della Serie A. Lo stesso dirigente del Napoli, poi, ha continuato parlando di Belotti e di come il suo club non sia più di tanto interessato, avendo diverse alternative ad Osimhen.