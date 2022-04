Calciomercato Roma, la concorrenza aumenta per il colpo a zero in vista della sessione estiva. Ennesima irruzione dalla Premier.

La Roma è attesa dal big match in campionato sul campo del Napoli. La squadra di Josè Mourinho è reduce dalla straripante vittoria in Comference League, valsa l’accesso alle semifinali della neonata competizione europea. La trasferta campana servirà a misurare stato di forma ed ambizioni dei giallorossi, attesi tra poco tempo da una campagna acquisti che continua a regalare nuovi scenari.

Il lunedì di Pasquetta regalerà un nuovo big match alla squadra giallorossa, attesa dalla trasferta sul campo del Napoli guidato da Luciano Spalletti. Gara da dentro o fuori per i partenopei in chiave lotta scudetto, mentre i giallorossi non vogliono perdere la quinta posizione in solitaria conquistata in classifica. Il morale della squadra è altissimo, complice il 4-0 con cui Pellegrini e compagni hanno strapazzato il Bodo-Glimt. Giallorossi capaci di conquistare la terza semifinale europea in quattro anni, ora ci sarà l’incrocio con il Leicester sulla via che porta alla finale della Conference League. In vista della sessione estiva di calciomercato c’è un nuovo scenario da registrare per il colpo a zero, ennesima irruzione dalla Premier League.

Calciomercato Roma, irruzione dalla Premier per il colpo a zero

Ennesima avversaria in Premier League nella corsa al colpo a zero dalla Bundesliga. L’oggetto dei desideri è il centrocampista austriaco Florian Grillitsch, destinato a lasciare l’Hoffenheim a parametro zero. Il mercato dei colpi a zero si sta infiammando in questo periodo, basti pensare al primo colpo messo a segno proprio da Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha battuto la concorrenza e si è assicurato la firma del giovane portiere Svilar dal Benfica, mentre per l’austriaco la strada appare in salita. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal sito del DailyMail la concorrenza in Premier si fa sempre più agguerrita. Oltre ad Arsenal ,Newcastle ed Everton anche il Leeds si è iscritto alla corsa per il centrocampista austriaco classe 1995. Queste settimane saranno fondamentali per capire il suo futuro, ma la folta concorrenza potrebbe allontanare il centrocmpista dai radar giallorossi.