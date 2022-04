Calciomercato Roma, Milan congelato | Ma spunta la data

Calciomercato Roma, il Milan insidia i giallorossi per il colpo a costo zero. Gli ultimi aggiornamenti.

Vi abbiamo da poco parlato della doppia beffa che Simeone potrebbe infliggere a Mourinho per la prossima campagna acquisti. L’allenatore dell’Atletico è infatti su due obiettivi giallorossi, ambedue in scadenza contrattuale. A livello europeo, come già accade da diversi anni a questa parte, anche a partire dal prossimo giugno si assisterà a diverse sortite di giocatori a fine contratto.

Diversi di questi sono stati monitorati anche da Tiago Pinto, interessato, come tanti altri dirigenti, a rinforzarsi provando a risparmiare quantomeno sui prezzi del cartellino. Le richieste importanti degli agenti e altri fattori non solo di natura economica hanno però dimostrato in passato come non sempre scenari del genere portino ai risultati sperati.

Ciò non toglie che da Trigoria avanzeranno qualche tentativo per chi sia prossimo alla scadenza contrattuale e venga considerato da mister Mourinho all’altezza del progetto e della costruzione della squadra futura.

Calciomercato Roma, affondo del Milan per Grillitsch: la risposta del giocatore

La zona destinata a subire diverse limature è sicuramente quella centrale, dove ci saranno sicuramente allontanamenti ma al contempo nuovi approdi che migliorino il reparto e apportino qualità e caratteristiche la cui assenza è stata da tempo denunciata dal tecnico di Setubal.

Tra i vari monitorati, c’è da tempo anche il nome di Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim in scadenza a giugno 2022. Seguito con grande attenzione soprattutto fino a gennaio, vi avevamo aggiornato dei nuovi interessi esteri nei suoi confronti in questi giorni. Importanti novità sono però giunte in questi minuti anche dalla Spagna.

Secondo il portale Todofichajes.net, infatti, sul numero 11 c’è da qualche tempo anche il Milan, alla ricerca di un valido sostituto di Franck Kessié. Maldini e Massara avrebbero avviato i colloqui con il suo agente già durante la recente (e nefasta!) pausa delle Nazionali. Il giocatore ha fatto sapere però di voler decidere solo a campionato concluso.