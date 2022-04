Calciomercato Roma, nuovo intreccio europeo all’orizzonte con inserimento della Juventus. I bianconeri tentano l’affondo per il colpo a zero.

La Roma è attesa dal big match contro il Napoli, questo pomeriggio alle ore 19 allo stadio Maradona. Big match delicato per entrambe le squadre in vista del rush finale della stagione. La Roma può tentare di avvicinarsi alla Juventus, fermata sul pari dal Bologna ed ora distante sei punti dalla squadra giallorossa. La squadra bianconera intanto cerca l’affondo finale per il colpaccio a zero.

Napoli-Roma è il big match valido per il posticipo della trentatreesima giornata della Serie A. La sfida andrà in scena allo stadio Maradona alle ore 19, con una grave assenza dell’ultimo minuto per Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, ex Roma, è obbligato a vincere per non perdere definitivamente il treno Scudetto. Risultato obbligato anche per Josè Mourinho, che spera di sfruttare l’entusiasmo generato dalla conquista della semifinale di Conference League. Ma non mancano obiettivi nelle ultime gare di campionato, la Roma dista sei punti dalla Juventus- attualmente al quarto posto in classifica- per sognare il quarto posto c’è solo la vittoria a disposizione per i giallorossi. Oltre al campo le attenzioni si riversano anche sul fronte del calciomercato estivo, Massimiliano Allegri tenta l’affondo finale per il colpo a zero.

Calciomercato Roma, affondo Juventus per il colpo a zero

Nuovo intreccio all’orizzonte in vista della sessione estiva di calciomercato. Attenzioni focalizzate sul futuro dei calciatori in scadenza di contratto, sono giornate decisive per decidere il futuro prossimo di tanti giocatori in giro per l’Europa. Particolare attenzione viene rivolta al giovane Boubacar Kamara, centrocampista difensivo del Marsiglia di appena 22 anni. Nonostante la giovane età il calciatore ha esperienza da veterano, sono ben 142 le presenze con la maglia del Marsiglia tra Ligue 1 ed altre competizioni ufficiali. Tantissimi club si sono interessati al suo ingaggio e, quando sembrava averla spuntata Simeone, dalla Spagna giunge la notizia dell’inserimento della Juventus per il giovane classe 1999. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net la squadra bianconera sta tentando l’affondo immediato per bruciare la concorrenza, duello serrato tra la Jubve e l’Atletico di Madrid in vista per il colpaccio a zero dal Marsiglia.