Nuovo scenario in vista del calciomercato estivo in casa Roma. La Serie A rischia la beffa, il Siviglia di Monchi supera tutti in vista di giugno.

Il calcio europeo sta vivendo il rush finale della stagione. Mancano poche giornate per la conclusione dei massimi campionati e le competizioni europee sono arrivate alla fase delle semifinali, con la Roma unica italiana rimasta in corsa. Le attenzioni della cronaca si dividono tra calcio giocato e futuri movimenti di calciomercato, l’ultima indiscrezione vede il Siviglia di Monchi sorpassare l’ampia concorrenza. L’ex ds della Roma tenta lo sgambetto alla Serie A, contatti avviati per il colpaccio in difesa.

Il nome di Monchi torna a riecheggiare in Serie A, stavolta sul fronte del calciomercato estivo. L’ex ds della Roma, tornato profeta in patria spagnola, sta cercando l’affondo deciso per beffare molte squadre del campionato italiano. La Serie A sta vivendo il rush finale della stagione, mancano solamente cinque giornate alla conclusione del campionato. La Roma è reduce dal pareggio in rimonta acciuffato sul campo del Napoli, ennesima buona prova per la squadra di Josè Mourinho. I giallorossi sono stati padroni del campo per gran parte della gara e possono recriminare ancora una volta per diversi errori arbitrali a sfavore. In vista delle ultime gare stagionali si anticipa un nuovo scenario con intreccio in Liga, Ramon Monchi prepara lo sgambetto alla Serie A.

Calciomercato Roma, Monchi beffa tutti: niente Serie A

La Roma è rimasta l’unica italiana in corsa in Europa dicevamo, i giallorossi hanno conquistato il pass per le semifinali della Conference League. Mentre Josè Mourinho affronterà il Leicester di Rodgers, l’altra sfida vedrà di fronte i francesi del Marsiglia ed il Feyenord. Fari puntati proprio sulla compagine olandese, dove gioca il centrale difensivo Marcos Senesi. Il calciatore argentino, dal passaporto italiano, è finito nei radar di mercato di parecchi club in Serie A –Roma compresa come vi avevamo raccontato– ma il futuro potrebbe riservargli un’esperienza in Liga. Secondo quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb il Siviglia di Monchi ha alzato il pressing per assicurarsi il difensore sudamericano a giugno.