Calciomercato Roma, con la stagione agli sgoccioli si anticipano diversi scenari in vista della sessione estiva. Prevista bagarre per il bomber a zero.

La Roma è entrata nel pieno del rush finale della stagione. Giallorossi che stanno vivendo un buon periodo di forma, certificato anche dal pareggio conquistato in rimonta in casa del Napoli. Tammy Abraham e compagni saranno attesi da un nuovo big match in trasferta, sabato pomeriggio in casa dell’Inter. In attesa della sfida delicata c’è un nuovo scenario di calciomercato da riportare in Serie A, bagarre per il bomber a zero e doppio rischio dalla Premier League.

Il finale di stagione in casa Roma riserverà diverse emozioni ai tifosi giallorossi. La squadra di Josè Mourinho sarà autentico ago della bilancia nella lotta al vertice della Serie A. Dopo il buon punto conquistato in rimonta sul campo del Napoli, la Roma si prepara al prossimo big match in trasferta. Sabato pomeriggio Josè Mourinho tornerà al San Siro, con l’Inter di Simone Inzaghi padrona del proprio destino nella corsa al titolo. La Roma è anche l’unica squadra rimasta in corsa in Europa, con l’entusiasmo dei tifosi alle stelle in vista della semifinale di Conference League. In attesa delle prossime palpitanti gare si accende anche il calciomercato estivo, un nuovo scenario piomba in Serie A sul fronte dei colpi a parametro zero.

Calciomercato Roma, colpo a zero in salita: doppia insidia in Premier

Sono giornate decisive per il futuro dei tanti calciatori che si libereranno a parametro zero quest’estate. Tiago Pinto ha già messo un colpo a segno, assicurandosi il giovane portiere Svilar dal Benfica. Tantissimi nomi stanno infiammando la Serie A, uno su tutti quello di Dybala in casa Juventus. Ma anche dalla sponda granata di Torino c’è un attaccante simbolo pronto a salutare a fine anno, parliamo di Andrea Belotti, letteralmente scaricato da Urbano Cairo diversi giorni fa. Non mancano le pretendenti per lui nel campionato italiano, ma secondo quanto riportato dal sito inglese FootballTransfertavern.com c’è una doppia insidia in Premier League. Sia il West Ham che il Newcastle sono sulle tracce del Gallo, che potrebbe gradire il cambiamento di campionato.