Calciomercato Roma, nuovo scenario a sorpresa in Serie A in vista della sessione estiva. L’Inter spiazza tutti, scambio più 50 milioni.

La Roma è reduce dal buon pareggio conquistato in extremis allo stadio Diego Maradona di Napoli. Ennesima buona prova per la squadra allenata da Josè Mourinho, attesa da un altro big match infuocato. I giallorossi saranno ago della bilancia nella lotta al tricolore, sabato pomeriggio è in programma la sfida sul campo dell’Inter. In attesa del big match del San Siro si anticipa uno scenario di mercato che avrebbe del clamoroso in Serie A.

La Roma è attesa da un nuovo match delicato in trasferta, dopo il pareggio acciuffato in extremis sul campo del Napoli. Josè Mourinho si prepara a tornare a San Siro, seconda trasferta stagionale dopo la sfida dei quarti di finale della Coppa Italia. I tifosi giallorossi si augurano un epilogo migliore rispetto ai primi due confronti dove i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti senza alcuna fatica. Inter che ha certificato l’ottimo stato di forma anche nel derby di ieri sera, vinto per 3-0 con un nuovo caso Var sul finire della gara. In attesa del big match c’è uno scenario di calciomercato alle porte che avrebbe del clamoroso, la squadra nerazzurra sta pensando ad una maxi operazione in vista della sessione estiva.

Calciomercato Roma, svolta Inter: scambio più 50 milioni

Scenario pazzesco alle porte col ritorno in Serie A. A riportare la notizia i colleghi di InterLive che hanno rilanciato la possibilità di una maxi operazione con intreccio tra campionato italiano e Liga spagnola. L’incastro porterebbe a guardare in casa Atletico Madrid, con Simeone che farebbe carte false per assicurarsi le prestazioni dell’argentino Lautaro Martinez. La punta nerazzurra, sugli scudi nel derby di ieri, non partirà per meno di 80 milioni di euro ma il club spagnolo ha intenzione di giocarsi la carta Rodrigo De Paul. L’argentino ex Udinese potrebbe lasciare il campionato spagnolo dopo appena una stagione e tornare in Serie A. Tanti club estimatori del centrocampista argentino nel campionato italiano, ma se lo scenario dovesse concretizzarsi l’Inter potrebbe accettare l’inserimento del suo cartellino nell’operazione Lautaro, che passerebbe per lo scambio più 50 milioni di euro in favore della società nerazzurra.