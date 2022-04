Calciomercato Roma, proposta per Pinto: affare alla Abraham

Calciomercato Roma, giungono importanti novità in vista del possibile colpo di cui si è molto parlato in questi giorni.

L’annuncio di cui dettovi pochi minuti fa ha sicuramente suscitato non poco interesse e altrettanta curiosità all’interno di una piazza quest’oggi in forte fermento per la corsa al biglietto per assistere a Roma-Leicester.

Il doppio incrocio con gli inglesi in semifinale di Conference League e i prossimi impegni di campionato lasciano intendere come davvero, a questo punto, ogni singolo errore possa costare caro. Il margine di errore e il tempo per recuperare a quest’ultimo vanno riducendosi sempre di più, complice una classifica corta e che permette agli uomini di Mourinho di poter guardare, più o meno segretamente, in avanti costringendo però a scrutare con attenzione anche le insidie poste alle spalle.

Calciomercato Roma, la chiave di Pinto per arrivare a Matic

In attesa dei responsi di fine anno dai quali dipenderà anche il margine di manovra di Tiago Pinto e colleghi in base ai consequenziali introiti, riferiamo di un importante aggiornamento di mercato. Dopo l’annuncio dello stesso giocatore, infatti, si sta in queste settimane parlando non poco di Nemanja Matic.

Il talentuoso centrocampista serbo lascerà il Manchester United a fine stagione. Nonostante i 33 anni di età, le grandi qualità sciorinate nel tempo, unitamente alla stima nutrita da Mourinho nei suoi confronti, rendono il suo nome appetibile in casa Roma. Attualmente percepisce 7 milioni di euro all’anno. Secondo ForzaRoma.info, la cifra richiesta si abbasserebbe se gli venisse proposto un contratto triennale.

A Trigoria è tempo di valutazioni, consapevolmente non solo della data di nascita del 31 ma anche dell’interesse del Benfica e del fatto che il Decreto Crescita assumerebbe un non trascurabile valore di elemento coadiuvante per garantire allo Special One chi, nonostante tutto, resta uno dei giocatori da lui più apprezzati. Lo stesso Decreto ha permesso a Tiago Pinto di ingaggiare Tammy Abraham.