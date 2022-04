Calciomercato Roma, irrompe Monchi e beffa Josè Mourinho. Scambio più cash per bruciare la concorrenza, ecco il nuovo scenario.

La Roma è reduce dalla sconfitta incassata a San Siro contro l’Inter. Josè Mourinho ha visto interrompersi una striscia positiva di ben dodici risultati utili in Serie A. Giovedì sera l’occasione del riscatto immediato, in programma la semifinale di Conference League contro il Leicester. Giallorossi che giocheranno il primo atto della sfida in Inghilterra e proprio dal campionato inglese giunge un nuovo scenario di calciomercato. Il blitz di Monachi manda KO la Roma, l’ex direttore sportivo beffa Mou con una maxi operazione estiva.

I tifosi giallorossi difficilmente scorderanno il nome di Ramon Monchi. L’ex direttore sportivo della Roma, tornato da profeta nella sua Siviglia, può tornare di stretta attualità in vista del calciomercato estivo. A temere l’inserimento del Siviglia è proprio Josè Mourinho, il tecnico della Roma vede la concorrenza aumentare in vista della sessione estiva. Concorrenza in aumento e che affila le armi di mercato, lo scenario che giunge dalla Spagna vede l’ex giallorosso beffare lo Special One a giugno. La Roma è reduce dalla brutta sconfitta di San Siro, ancora una volta l’Inter si è imposta senza problemi sulla compagine giallorossa. Giovedì sera l’occasione del riscatto immediato, in programma l’andata delle semifinali della Conference League sul campo del Leicester.

Calciomercato Roma, Monchi rovina tutto: scambio più cash

Proprio in Inghilterra c’è da registrare un nuovo scenario che vede il dirigente giallorosso rovinare i piani di Mourinho. La notizia giunge dalla Spagna e a riportarla è stato il sito Estadiodeportivo.com secondo cui il Siviglia sta lavorando ad una maxi operazione in vista del calciomercato estivo. L’asse è tra il club andaluso ed il Manchester United, dove diversi giorni fa è arrivata l’ufficialità della nuova panchina in vista della prossima stagione. L’olandese Ten Hag porterà con se una rivoluzione nella rosa dei Red Devils, tra i tanti che sembrano al passo d’addio anche il difensore Eric Bailly. Il classe 1994 è un profilo molto gradito a Josè Mourinho ma Monchi potrebbe anticipare tutti nell’ottica dell’operzione che potrebbe portare il difensore Koundè dalla Liga alla Premier League in estate. Secondo il sito spagnolo il club andaluso potrebbe accettare proprio il cartellino di Bailly più cash per liberare il difensore francese.