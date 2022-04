Calciomercato Roma, riflettori accesi sul futuro di Tammy Abraham. L’Arsenal ha chiesto la punta inglese in vista della sessione estiva.

La risposta della Roma non si è fatta attendere. L’attaccante inglese, proveniente dal Chelsea, è uno dei protagonisti assoluti della prima stagione romanista di Josè Mourinho. Arrivato come erede di Edin Dzeko ci ha messo davvero poco tempo ad entrare nei cuori dei tifosi giallorossi ed i suoi numeri parlano di un impatto devastante col campionato italiano. Exploit che non è passato inosservato in patria, l’Arsenal ha effettuato un nuovo sondaggio per lui.

Sirene inglesi per Tammy Abraham e non poteva essere altrimenti dopo quanto visto finora in casa Roma. Il numero 9, arrivato per colmare il pesante vuoto lasciato da Dzeko, ha conquistato tutti i tifosi romanisti, sia fuori che dentro il terreno da gioco. I numeri parlano per lui, in 44 gare ha trovato la via del gol in 24 occasioni, un vero e proprio exploit che non è passato inosservato in patria. L’attaccante inglese, prelevato dal Chelsea che mantiene diritto di recompra per il prossimo anno, continua ad infiammare gli scenari di mercato futuri. L’ultimo annuncio che arriva dall’Inghilterra vede l’Arsenal ancora sulle sue tracce. Giovedì sera intanto i giallorossi scenderanno in campo proprio in Inghilterra, in palio la semifinale d’andata di Comference League sul campo del Leicester.

Calciomercato Roma, l’Arsenal chiede Abraham: risposta immediata

A riportare la notizia è stato il sito inglese Football.London che ha rilanciato i sondaggi esplorativi fatti dall’Arsenal per assicurarsi subito Tammy Abraham. La notizia era già rimbalzata dalla Premier League nella giornata di ieri, ora arriva un aggiornamento importante. Secondo il sito infatti il club londinese ha provato a tornare alla carica per il numero 9, scontrandosi però con la richiesta economica della Roma. Secondo quanto riportato dal sito infatti i giallorossi non accetterebbero offerte inferiori agli 80 milioni di euro. Cifra importante e non casuale, è la stessa infatti con cui il Chelsea potrà riportarlo in Premier League ma solo nella campagna acquisti estiva 2023. Dal canto suo l’Arsenal sta studiando diverse alternative ad Abaraham, la pista più concreta porta a guardare in casa Machester City più precisamente al profilo di Gabriel Jesus.