Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: la Juve trema

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: la Juventus trema dopo le dichiarazioni del giocatore che apre totalmente ad una nuova avventura

Stasera, nella semifinale d’andata contro il Leicester, Nicolò Zaniolo dovrebbe essere in campo dal primo minuto secondo le probabili formazioni dei quotidiani. C’è una partita importante da affrontare, una gara che potrebbe cambiare le sorti della stagione giallorossa. Ma in tutto questo non si placano quelle che sono le voci di mercato.

Soprattutto dopo l’intervista che lo stesso calciatore ha rilasciato al The Athletic, il portale inglese ha parlato infatti con il fantasista giallorosso. Facendo tremare la dirigenza della Juventus, che su Zaniolo ci ha messo gli occhi da molto tempo e che lo vorrebbe portare a Torino per andare a sostituire Dybala. Quel Dybala che adesso anche la Roma sogna.

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo

Ha aperto ad un’avventura all’estero, in Premier League, Zaniolo. Anche perché ci sono delle voci che lo vogliono come obiettivo del Tottenham e anche del Manchester United. “Futuro all’estero? Non si sa mai, la vita è imprevedibile. Di certo è un’esperienza che ti forma, che sicuramente ti fa crescere perché entri a contatto con quelle che sono delle culture diverse. Su questo non si può mai sapere”.

L’apertura quindi c’è, senza dubbio, a quella che potrebbe essere una destinazione diversa dalla Serie A. Con un contratto ancora in standby, è normale anche che ci siano delle speculazioni su quello che potrebbe essere il futuro del calciatore. Che poi ha anche parlato del secondo infortunio gravissimo al ginocchio della sua carriera, spiegando di essere stato male. “La famiglia mi ha aiutato ad uscire da quel momento” ha sottolineato. Normale per un ragazzo avere brutti pensieri quando la fortuna ti ha girato completamente le spalle.