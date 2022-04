Buone notizie per Brandon Rodgers, c’è l’annuncio ufficiale sul recupero lampo dopo l’infortunio di ieri sera. A disposizione per Roma-Leicester.

La Roma è tornata da Leicester con un pareggio che lascia aperte le porte alla finale della Conference League. Tutto rimandato a giovedì sera, quando allo stadio Olimpico ci sarà la semifinale di ritorno contro la squadra inglese. Le Foxes saranno attese dall’incontro in Premier League contro il Tottenham ed in conferenza stampa il tecnico Brandon Rodgers ha tirato un sospiro di sollievo. L’infortunio che lo ha costretto al cambio ieri sera si è rivelato meno serio del previsto.

Il primo atto della semifinale di Conference League tra Roma e Leicester ha confermato i pronostici che vedevano una gara equilibrata all’orizzonte. L’1-1 con cui i giallorossi tornano a casa lascia il discorso aperto in vista della semifinale di ritorno, in programma giovedì sera nel catino dello stadio Olimpico. I tifosi giallorossi attendono con ansia la data della partita, alla terza semifinale europea conquistata in quattro anni ora la Roma può vedere concretizzarsi la possibilità di arrivare in fondo. Non sarà semplice però contro gli inglesi, questo è sotto gli occhi di tutti, che possono anche tirare un sospiro di sollievo dopo l’annuncio ufficiale di Brandon Rodgers.

Roma-Leicester, sorride Rodgers: recupero lampo

Il tecnico della squadra inglese è intervenuto nelle scorse ore in conferenza stampa per presentare il match tra Leicester e Tottenham. Al contrario di Josè Mourinho, che per l’ennesima volta ha deciso di non indire il classico appuntamento con la stampa prima della gara contro il Bologna. C’è da registrare anche un’altra differenza, inerente a due infortuni verificatisi nella gara di ieri sera. La Roma ha dovuto fare i conti con la tegola Henrikh Mkhitaryan, l’armeno ha alzato bandiera bianca poco prima dell’ora di gioco. Nella prima frazione gli inglesi avevano perso per infortunio il laterale ex Atalanta, Timothy Castagne. Proprio sull’esterno si è espresso Rodgers in conferenza: “Ha fatto gli esami del caso, è tutto a posto.” Allarme rientrato dunque per il tecnico del Leicester, che potrà avere a disposizione il laterale sicuramente nel ritorno dell’Olimpico.