Calciomercato Roma, nuovo intreccio in Liga con protagonista anche il Barcellona. Tiago Pinto spera nel via libero definitivo.

La Roma è tornata a giocare allo stadio Olimpico dopo tre gare in trasferta. Nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A gli uomini di Mourinho non sono riusciti a scalfire il muro del Bologna, la squadra emiliana è uscita con uno 0-0 dalla trasferta romana. Ora il pensiero dei tifosi è totalmente rivolto a giovedì sera, quando contro il Leicester ci sarà in palio l’accesso alla finale di Conference League. Mentre dal campionato spagnolo sembra arrivare un nuovo assist per Tiago Pinto.

La Roma ha ritrovato l’abbraccio ed il calore dello stadio Olimpico, l’impianto casalingo anche ieri sera ha fatto registrare il sold out. Purtroppo l’entusiasmo non è bastato per ritrovare i tre punti, il muro del Bologna ha retto fino al triplice fischio e la gara è terminata a reti bianche. Giovedi sera servirà la vittoria, in palio l’accesso alla finale della Conference League. All’Olimpico giungerà il Leicester di Brandon Rodgers, si riparte dall’1-1 dell’andata al King Power Stadium. In attesa della gara ambiziosa c’è un nuovo intreccio di calciomercato che porta Tiago Pinto nuovamente a guardare con rinnovata fiducia in Spagna.

Calciomercato Roma, intreccio col Barcellona e via libera Pinto

Riflettori accesi sul fronte cessioni in casa Roma. Tanti i giocatori al passo d’addio, in cima alla lista ancora una volta Amadou Diawara. Il centrocampista ex Napoli ha visto azzerarsi le opportunità di mettersi in mostra, lo scenario verso l’addio è noto dalla scorsa campagna acquisti invernale. Proprio negli ultimi giorni della scorsa sessione di trattative si era aperto uno spiraglio in Liga per la sua cessione, con un intreccio in casa Valencia. Ora le speranze possono riaccendersi, con lo zampino del Barcellona di Xavi. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Elgoldigital infatti, il Valencia ha trovato l’accordo per la cessione di Carlos Soler alla squadra catalana. Per rinnovare il centrocampo della squadra iberica si fanno quattro nomi, incluso il ritorno di fiamma per Amadou Diawara. Il centrocampista guineano può tornare d’attualità in casa Valencia, dove alla Roma piace non poco l’esterno offensivo portoghese, Goncalo Guedes.