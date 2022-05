Calciomercato Roma, con un finale di stagione tutto da vivere cambiano gli scenari in vista della campagna acquisti estiva.

Spunta un nuovo maxi intrigo in Serie A all’orizzonte. Il campionato italiano si appresta a vivere le ultime tre giornate di una stagione incerta ed appassionante fino all’ultimo. Tanti i verdetti ancora da assegnare, con la quadra giallorossa in piena lotta per la difesa del quinto posto, senza dimenticare la semifinale di ritorno della Conference League. In attesa delle prossime decisive gare si prospetta un nuovo intreccio che coinvolge tanti club in Serie A, ma la Roma sarà decisiva, ecco le ultimissime in vista della sessione estiva di calciomercato.

La Roma giovedì sera ha la possibilità di centrare una finale europea che manca dalla lontana stagione 1990-91. Tra quarantotto ore i giallorossi ospiteranno il Leicester, si riparte dall’1-1 maturato in Inghilterra la scorsa settimana. Una vittoria garantirebbe l’accesso alla finale della Conference League, in programma il 25 maggio a Tirana. La squadra giallorossa è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Bologna, la corsa al quinto posto in Serie A si prospetta serrata in vista delle ultime tre gare di campionato. Un finale di stagione palpitante attende i tifosi giallorossi, mentre per quel che riguarda il calciomercato si fa avanti un nuovo intrigo per il bomber a zero.

Calciomercato, Roma decisiva per il bomber a zero

Riflettori puntati su Andrea Belotti. autore di una scintillante tripletta nell’ultimo turno di campionato. Il Gallo è tornato ad alzare la cresta sul campo dell’Empoli, il numero 9 granata è riuscito a siglare tre reti in meno di un quarto d’ora. Quest’oggi parla del suo futuro il Tempo, che fa un punto sul futuro del bomber, presto svincolato a zero dal Torino. Dopo la rottura con Urbano Cairo, che ancora oggi pare insanabile, si fanno avanti le ipotesi più disparate per il suo futuro, con un inserimento last minute dell’Inter in caso di cessione di Lautaro in Premier League. Anche la Roma viene accostata al suo futuro, al pari di Milan, Atalanta, Napoli e Fiorentina. Belotti ha fissato tra le sue priorità la voglia di giocare le coppe, rimandando ogni decisione dopo l’ultima gara in campionato del Toro, che sarà proprio contro la Roma.