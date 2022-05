Calciomercato Roma, lo scenario che si profila in vista della sessione estiva può dare libero sfogo a Tiago Pinto. Pronta la cessione gratis.

La Roma è attesa da una gara che dirà molto della prima stagione di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa. Giovedì sera, allo stadio Olimpico, arriveranno gli inglesi del Leicester. In palio l’accesso alla finale della Conference League, i tifosi sono in fermento con la speranza di ritrovare la vittoria che permetterebbe di strappare il pass per Tirana e giocarsi la possibilità di alzare un trofeo europeo. In attesa di capire le sorti della squadra giallorossa si anticipano diversi scenari in vista della sessione estiva di calciomercato.

Le attenzioni dei tifosi della Roma sono rivolte all’immediato, giovedì sera la squadra giallorossa può raggiungere la finale della Conference League. Dopo tre semifinale europee conquistate negli ultimi quattro anni l’atto finale non era mai stato così alla portata, ma servirà una gara perfetta contro il Leicester. Il club inglese si è mostrato osso duro nella partita d’andata, l’1-1 maturato al King Power Stadium lascia intatte le possibilità di qualificazione per entrambe le squadre. In attesa della gara decisiva si registra un importante aggiornamento di calciomercato dalla Spagna, il club ha deciso per un via libera clamoroso alla cessione.

Calciomercato Roma, lo danno via gratis: occasione Pinto

Riflettori accesi in casa Barcellona, dove si attende una rivoluzione clamorosa in vista della campagna acquisti estiva. Sono tanti i calciatori al passo d’addio, tra cui spicca un giovane cresciuto nella Cantera catalana. Parliamo di Riqui Puig, centrocampista classe 1999. Un profilo che era già stato accostato alle mire di Josè Mourinho tempo fa e che ora può tornare di stretta attualità in vista di giugno. Secondo quanto rilanciato nelle scorse ore dal sito spagnolo Sport, la squadra catalana sta facendo di tutto per facilitare la sua uscita dal club. Addirittura, scrive sempre il media spagnolo, la dirigenza blaugrana sta pensando seriamente di cederlo a costo zero, permettendogli di firmare per un’altra squadra al pari di uno svincolato, nonostante la naturale scadenza del contratto sia a giugno 2023. Tiago Pinto, che ha già siglato il primo colpo a zero dal Benfica, potrebbe tentare il nuovo affondo.