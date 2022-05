Calciomercato Roma, non solo Inter: ecco perché Dybala temporeggia

L’attaccante argentino è uno degli obiettivi più importanti del calciomercato della Roma, ma vuole aspettare prima di decidere il futuro

Queste ultime settimane di campionato sono state stravolte da Paulo Dybala, che lascerà la Juventus in estate. Il suo contratto che lo lega ai bianconeri scade il 20 giugno 2022 e sembra che tra le parti non ci sia alcuna intenzione di continuare. Il futuro di Dybala, quindi, è lontano dalla Continassa, ma dove ancora non si sa. La Joya è uno dei migliori talenti del nostro campionato e questo ha fatto di lui un occasione di rinforzo per diversi club, anche europei.

I numeri di Dybala, che compirà 29 anni il 15 novembre 2022, sono numeri da top player. In 289 partite, l’attaccante argentino è riuscito a segnare ben 114 gol in tutte le competizioni. Il suo forte, però, non è stata la quantità delle reti, ma la loro qualità. Il marchio di fabbrica dell’ex Palermo, infatti, è il tiro a giro con il suo mancino. Con la maglia della Juventus, poi, ha fornito ben 48 assist, non pochi per una seconda punta come lui, che ha dimostrato di avere grandissima qualità palla al piede. Il ventinovenne in questa stagione di Serie A ha segnato 9 reti e fornito 6 assist, numeri soddisfacenti che però non sono serviti per convincere la Juventus a trattenerlo.

Calciomercato Roma, Dybala temporeggia: nessun accordo con l’Inter

Anche se i bianconeri non sono convinti di continuare questa avventura cominciata nel 2015, ci sono altri club, soprattutto in Italia, che vorrebbero prendere l’argentino. La Roma è una di queste, con i Friedkin che hanno intenzione di migliorar la rosa per permettere a Mourinho di lottare ad alto livello. Prendere la Joya sarebbe sicuramente un grande rinforzo per i giallorossi che, però, devono fare i con ti con l’Inter. Anche i nerazzurri, infatti, seguono con molto interesse l’argentino. Nelle ultime ore era circolata la voce di un accordo con l’attaccante della Juventus che sarebbe potuto approdare alla Pinetina in estate.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, però, tra le due parti non ci sarebbe nessun intesa. Dybala, infatti, ha deciso di aspettare prima di accettare qualsiasi offerta perché ha alcuni obiettivi prima. Innanzitutto, c’è la finale di Coppa Italia da giocare proprio contro i nerazzurri. Poi, ci sono delle squadre interessate dalla Liga e Paulo non vorrebbe chiudere la porta in anticipo anche a questa possibilità. Per questo, quindi, non c’è ancora nulla di fatto con Dybala e le squadre che aspettano.