Calciomercato Roma, deciso il futuro del colpo a parametro zero. Sciolti i dubbi dopo mesi d’incertezza, visite mediche superate e firma.

La Roma è attesa da una gara che può cambiare completamente il finale di stagione. Stasera, in uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito, la squadra giallorossa si gioca l’accesso alla finale della Conference League. Si riparte dal pareggio maturato in Inghilterra, la vittoria permetterebbe ai ragazzi di Josè Mourinho di staccare il pass per Tirana e cercare di alzare al cielo un trofeo che manca da troppi anni. In attesa della gara della verità c’è un importante aggiornamento di calciomercato, la telenovela sul suo futuro è finita. Visite mediche superate e firma con ingaggio da top per lui.

Il calciomercato dei calciatori a parametro zero si è infiammato da ormai diverso tempo. Basti pensare al caso Dybala in Serie A, che sta catalizzando le attenzioni di tanti tifosi. Lo stesso Tiago Pinto non è rimasto nelle mani in mano in questo periodo, riuscendo a strappare al Benfica il giovane portiere Svilar a costo zero. In attesa della gara della verità si delinea il futuro di un calciatore a parametro zero che ha infiammato il calciomercato in Europa.

Calciomercato Roma, visite mediche superate: firma da 8 milioni

Capitolo fine sulla telenovela intorno al futuro di Noussair Mazraoui, terzino destro marocchino che sta per lasciare l’Ayax a parametro zero. Sul classe 1997 la concorrenza era agguerrita, in Italia Juventus, Milan ed anche la squadra giallorossa erano state segnalate sulle sue tracce. A spuntarla è invece il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, secondo quanto riportato dalla Bild il terzino marocchino ha già svolto le visite mediche con i bavaresi. Ad attenderlo un ingaggio stellare, si parla di uno stipendio da 8 milioni di euro annui. Il futuro di Mazraoui è segnato, pronta la nuova avventura in Bundesliga.