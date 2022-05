Calciomercato Roma, fari puntati sulla sessione estiva dei giallorossi che si godono l’accesso alla finale della Conference League.

Liquidata la pratica Leicester, una vittoria nel nome di Tammy Abraham ha riportato i giallorossi in una finale europea. L’ultima volta risale a trentuno anni fa, l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle dopo la vittoria di ieri sera. Ora tutti gli occhi sono puntati alla finalissima di Tirana, contro il Feyenord, senza tralasciare la corsa al quinto posto in Serie A. In attesa di vivere le ultime gare emozionanti della stagione arriva una conferma decisa in vista della sessione estiva di calciomercato.

La Roma ha conquistato la finale della Conference League ieri sera in uno stadio Olimpico delle grandi occasioni. La squadra giallorossa si è imposta per 1-0 sugli inglesi del Leicester, tornati a casa a mani vuote dopo il pareggio dell’andata al King Power Stadium. La vittoria, sugellata dal gol di Tammy Abraham, ha cancellato un digiuno di finali europee per la Roma lungo oltre trenta anni. Correva la stagione 1990-91, tanto basta per capire quanto la vittoria di ieri abbia fatto esplodere di gioia lo stadio Olimpico, ed emozionato fino alle lacrime il condottiero di questa Roma, Josè Mourinho. Ora la Fiorentina, lunedì sera, in una corsa al quinto posto che si prevede serrata. Nel frattempo, proprio dal campionato inglese, arriva una nuova conferma in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, tripletta in Premier: assist a Mourinho

Il gol di Tammy Abraham, realizzato da vero bomber di razza, è stato difeso diligentemente da Rui Patricio. I due estremi della squadra giallorossa sono protagonisti di un’ottima stagione ed entrambi sono stati pescati dalla Premier League. Lo scenario potrebbe confermarsi in vista di questa sessione estiva di calciomercato, giungono conferme di un possibile assalto al Manchester United. Secondo quanto riportato dal sito inglese, ManchesterEveningNews, sono tre i nomi coinvolti in vista della campagna acquisti estiva. Matic, centrocampista presto libero a zero insieme a Diogo Dalot e Eric Bailly. Il media britannico fa un focus su quest’ultimo, scelto dal nuovo allenatore Ten Hag come pedina sacrificabile sul mercato. Discorso equivalente per il terzino portoghese, ma il suo addio ai Red Devils potrebbe essere più complicato dalla valutazione del cartellino.