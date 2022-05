Finale Conference League, annuncio ufficiale del club sui biglietti

La Roma ha centrato il pass per Tirana. Josè Mourinho è riuscito a riportare la squadra giallorossa ad una finale europea dopo oltre trent’anni.

La squadra giallorossa ha liquidato il Leicester di misura, l’1-0 maturato ieri sera allo stadio Olimpico ha permesso ai ragazzi di Josè Mourinho di centrare la finale di Tirana. Per vincere la Conference League l’ultimo ostacolo da affrontare si chiama Feyenord, la squadra olandese è riuscita ad eliminare il Marsiglia nell’altro scontro in tabellone. E’ partita la caccia folle al biglietto per Tirana, dove il 25 maggio si giocherà la prima finale della Conference League, all’Air Albania Stadium.

L’ultima volta era il 1991, trentuno anni dopo la Roma riesce a centrare nuovamente una finale in Europa. Josè Mourinho è riuscito ad ingrangere il tabù, alla terza semifinale europea conquistata negli ultimi quattro anni ora finalmente la Roma ha strappato il pass per la finale. La prima finale della Conference League si giocherà a Tirana, il 25 maggio contro il Feyenord. Dal triplice fischio di ieri sera, che ha consegnato la finale ai giallorossi, è partita la forsennata caccia al biglietto. Tagliandi che sono stati riservati solo agli abbonati, ma lo stadio di Tirana contiene 22mila posti e alternative non sarebbero state praticabili per la società giallorossa. Proprio in questi minuti la Roma ha emesso un comunicato ufficiale sulla questione biglietti per la finalissima, ecco tutti i dettagli.

Roma in finale di Conference League: annuncio ufficiale del club sui biglietti

Quest’oggi la Roma, dopo aver riservato una sorpresa speciale ad alcuni tifosi, ha aperto le iscrizioni al sorteggio per i biglietti riservato solo agli abbonati. Ecco quanto comunicato, sul sito ufficiale della Roma, dalla società:

“I fortunati abbonati estratti tra quelli registrati al concorso lanciato questa mattina, riceveranno nei prossimi minuti l’email con tutti i dettagli per ottenere il biglietto per la Finale di Conference League a Tirana. Controlla la casella email per scoprire se hai vinto e verifica anche nello spam. Le operazioni di invio della comunicazione si concluderanno nella giornata di domani, 7 maggio. Ci vediamo a Tirana!”