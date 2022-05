Calciomercato Roma, Conte li ha fatti fuori: tentazione Mourinho

Il calciomercato estivo si avvicina e Antonio Conte scarica alcuni giocatori in rosa: la Roma e Mourinho tentati dall’occasione

L’euforia è ancora altissima in casa Roma per la grande vittoria contro il Leicester e l’approdo in finale di Conference League, dove l’avversario sarà il Feyenoord. Un colpo di testa di Abraham ha spalancato ai giallorossi la strada verso Tirana e ora Mourinho sogna di essere il primo allenatore a vincere Champions, Europa e Conference League.

Chi invece non può di certo sorridere è Antonio Conte, che a novembre è subentrato sulla panchina del Tottenham sostituendo Nuno Espirito Santo, colui che aveva preso il posto proprio di Mourinho dopo l’addio agli ‘Spurs’. Dopo l’esclusione dalla Conference League, il club inglese si trova al quinto posto e rischia di non qualificarsi per la prossima Champions League. Annata difficile per Conte, che per ripartire sarebbe pronto a mettere in vendita ben otto giocatori. Tra questi ce ne sarebbero alcuni che potrebbero fare al caso della Roma.

Calciomercato Roma, otto addii nel Tottenham: anche Lucas Moura e Bergwijn con le valigie

Il calciomercato si avvicina e in casa Tottenham si iniziano a tirare le somme, arrivando anche a decisioni drastiche. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘The Mirror’, gli ‘Spurs’ in estate sarebbero pronti a mettere in vendita ben otto giocatori.

Tra questi ci sarebbe anche Lucas Moura, attaccante che potrebbe finire nel mirino della Roma e che con Mourinho ha da sempre un ottimo rapporto. Oltre al brasiliano, anche Steven Bergwijn sarebbe tra i giocatori messi in vendita, visto il poco minutaggio con Conte in panchina. Anche l’olandese sarebbe un’opzione importante per la fascia offensiva della Roma. Nella lista dei possibili addii poi ci sarebbero Sanchez, Reguilon, Ndombele, Lo Celso, Emerson Royal e Winks. Dunque il Tottenham potrebbe mettere sul mercato occasioni importanti anche per la Roma in estate.