Calciomercato Roma, annuncio per il colpo a zero: “Tutto aperto”

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale sulla succulente occasione a costo zero in Serie A. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Dopo il comunicato giunto in queste ore circa quella che sarà la separazione a zero a fine anno e che non poca ingerenza potrebbe avere nei piani giallorossi, giungono nuove e importanti novità relative ad un altro scenario che interessa la stessa Roma.

La compagine capitolina è attesa lunedì dal delicato incontro con la Fiorentina di Italiano, fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione in Europa League tramite il piazzamento in quinta posizione e arrivare davanti a Lazio e alle altre dirette concorrenti per l’ex coppa Uefa.

Starà dunque alla saggezza e all’olistica conoscenza calcistica di Mourinho provare a gestire le energie e le attenzioni mentali in queste settimane che separano la Roma dall’attesissima finale di Tirana in programma il prossimo 25 maggio. Dopo di che, a stagione conclusa, non mancherà il tempo per ponderare bilanci e pareri su quello che sarà stato l’operato dello Special One sulla panchina giallorossa e dal quale dipenderà anche il margine di manovra di Tiago Pinto e colleghi.

Calciomercato Roma, futuro di Andrea Belotti: annuncio ufficiale

Questi ultimi non potranno disporre sicuramente del ricco bottino Champions, fondamentale per società autosostenentisi come la Roma e al fine di garantire ai rispettivi ds la possibilità di condurre la campagna acquisti estiva con maggiore serenità. Ciò non esclude però lo scenario di un mercato pregno di novità anche all’ombra del Colosseo, considerate le tante migliorie reclamate dal tecnico di Setubal e le diverse piste sondate dal gm in questi mesi.

Tra le varie, ha suscitato un certo interesse anche la vicenda Belotti. Il centravanti del Torino, ormai ventottenne, andrà in scadenza il prossimo giugno e attualmente la possibilità di ingaggiarlo a costo zero fa gola a diversi club, come riportatovi anche stamattina. Da non molto si è espresso sulla vicenda il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati.

Queste le sue parole: “Abbiamo parlato con Belotti e sappiamo che deve ancora fare le sue valutazioni prima di prendere la decisione finale. Al momento resta tutto aperto e anche noi faremo le nostre osservazioni. Lo faremo a breve e ci riaggiorneremo quanto prima”.