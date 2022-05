Calciomercato Roma, firma imminente e cambio di programma

Calciomercato Roma, è arrivata la decisione sul suo futuro. Questi i recenti aggiornamenti dopo le novità degli scorsi giorni.

Sono tante le novità previste in casa giallorossa nei prossimi mesi. Indubbiamente Tiago Pinto sarà atteso da un importante labor limae finalizzato a regalare nuove pedine a Mourinho ma che permetta al contempo di allontanare esuberi o giocatori ancora troppo acerbi per la permanenza.

Resta da capire, poi, se ci saranno dei “sacrifici” di mercato come accaduto durante le passate stagioni. Dall’ingaggio dello Special One, la piazza tutta sembra infatti confidare ciecamente in una dirigenza che si è dimostrata fin qui silente quanto seria e concreta, distintasi per un modus operandi finalizzato al bene della Roma ma ben lungi da promesse e annunci sciorinati ma mai rispettati.

In attesa di comprendere quale sarà il finale di stagione, i tifosi si augurano di poter assistere alla permanenza dell’ossatura dello scacchiere giallorosso, con la conferma di chi fin qui si sia rivelato fondamentale e la soluzione di diversi nodi contrattuali.

Calciomercato Roma, la decisione sul futuro di Felix Afena-Gyan

Vi abbiamo da poco riferito delle novità giunte in serata per Nicolò Zaniolo mentre si resta in attesa per la questione legata al rinnovo di Mkhitaryan. Frattanto, arrivano importanti notizie circa il futuro di Felix. Della situazione del classe 2003 vi avevamo aggiornato qualche giorno fa ma non passi inosservato quanto riportato da SerieBNews.com.

Dopo il picco toccato in Genova-Roma, il ghanese non ha avuto da novembre in poi l’apporto sul quale lo stesso Mourinho contava. Ancora troppo giovane, forse, per potervi fare affidamento, per quanto la suddetta fonte evidenzi come il suo futuro non sarà lontano dalla Capitale. L’idea iniziale sembrava essere quella del prestito in Serie B, per permettere lui di crescere e giocare con maggiore continuità ma lo scenario attualmente profilatosi sarebbe totalmente diverso.

La Roma avrebbe infatti deciso di trattenerlo e vorrebbe in estate adeguargli anche il contratto.