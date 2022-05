Calciomercato Roma, la Juve ha deciso: la palla passa a Mou

Calciomercato Roma, arrivano altri importanti aggiornamenti relativi al colpo di cui tanto si discute da diverse settimane a questa parte.

Vi abbiamo da poco raccontato del nuovo interesse di José Mourinho in Premier League e che potrebbe far nascere nelle prossime settimane l’ennesima trattativa con una nobile realtà del campionato anglosassone. In questi mesi abbiamo visto come all’interno dello scacchiere dello Special One abbiano assunto sempre più centralità e importanza giocatori che abbiano militato nella terra di Albione.

Come già evidenziato, non è un caso che la difesa abbia trovato una sua stabilità con la continuità fisica e atletica di Smalling e che l’assenza dell’ex Arsenal e United, Henrix Mkhitaryan, abbia spaventato in questi giorni la piazza tutta in vista della semifinale di ritorno e degli ultimi impegni stagionali.

Dopo la trattativa dello scorso anno per Granit Xhaka, inizialmente figurante come destinata ad andare in porto, Tiago Pinto ha in questi mesi intavolato diversi discorsi con le su citate realtà anglosassoni. Basti pensare all’affare Abraham o alla trattativa lampo per Abraham che ha garantito a Mourinho una più che valida alternativa ad Edin Dzeko a pochi giorni dalla fine del calciomercato.

Calciomercato Roma, la Juventus molla Matic e valuta le alternative: via libera Mou?

In inverno abbiamo assistito poi ad altri meeting tra il gm e i Gunners per Maitland Niles e non è da escludersi che nel prossimo futuro possano esserci nuove ingerenze giallorosse in Inghilterra. Oltre alla pista su nominata per il terzino di Klopp, non tramontano le voci per Nemanja Matic.

Il centrocampista serbo è stato già allenato dall’ex Tottenham, al quale piace non solo per qualità e caratteristiche ma anche per la possibilità di poter contare sulla sua esperienza senza alcun esborso economico. Come da lui stesso ammesso, si libererà infatti a parametro zero a giugno e ha per ora catalizzato non poche attenzioni in Europa.

In questo caso, dunque, non si andrebbe ad aprire alcun discorso con la società estera ma ci sarebbe da convincere unicamente il giocatore e il suo entourage. Dopo le notizie relative all’interessamento della Juventus, erano già quest’oggi arrivate alcune novità. A queste ultime si aggiungano quelle raccolte da Calciomercato.it, a detta dei quali Cherubini e colleghi starebbero cercando un profilo più giovane per il centrocampo.

L’unica eccezione over 30 in questo reparto potrebbe essere Jorginho, da tempo ammirato da Allegri. Starà adesso alla Roma valutare se ponderare la stessa posizione della Vecchia Signora o garantire al classe ’88 uno stipendio di circa 5 milioni annui.