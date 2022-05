Calciomercato Roma, 40 milioni per beffare la Juve

Pinto sta cercando di soffiare ad Allegri uno degli obiettivi per il prossimo calciomercato che la Roma vorrebbe portare nella Capitale

La rivalità tra Juventus e Roma è da sempre una delle più accese della Serie A. Le due squadre si sono sfidate spesso in campionato, ma anche nelle coppe, con gli obiettivi che sono stati in sospeso durante i 90 minuti delle gare. I trofei sono stati spesso contesi dai giallorossi e dai bianconeri, che ora si stanno sfidando anche in ottica calciomercato. In estate i Friedkin hanno deciso di voler dar vita a una vera e propria rivoluzione della rosa. L’intenzione di Dan e Ryan è quella di migliorare la squadra per cercare di lottare ad alti livelli e puntare ai migliori palcoscenici del mondo.

Per questo motivo hanno deciso di voler dare a José Mourinho una Roma migliorata dal calciomercato così da accontentare anche le ambizioni dello Special One. Questo sin dalla scorsa estate ha cercato di prendere un centrocampista che fosse in grado di gestire i ritmi di gioco e decidere i tempi della gara. Un regista, insomma, faceva veramente comodo all’allenatore portoghese, che si è ritrovato ad adattare i membri della rosa in quel ruolo. I giocatori provati in quella posizione sono stati Henrikh Mkhitaryan, Bryan Cristante e Sergio Oliveira, con il primo che è stato quello che ha entusiasmato di più di tutti. L’armeno, poi, è stata una vera e propria sorpresa, visto che di professione fa il trequartista.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Tielemans ma servono 40 milioni

Per migliorare la linea mediana vista l’emergenza, Tiago Pinto e José Mourinho hanno pensato anche a Youri Tielemans, centrocampista belga del Leicester. Le due gare di Conference League sono state fondamentali per studiare da vicino il calciatore, che è approdato in Premier League nel 2019. A portarlo alle Foxes è stato José Fontes, attuale capo degli osservatori della Roma che potrebbe tentare di riportarlo nella Capitale. Per far arrivare Youri a Trigoria, però, potrebbe servire una cifra importante. Come riporta calciomercatoweb.it, il belga, che è in scadenza di contratto il prossimo anno potrebbe partire per 40 milioni. La Roma potrebbe racimolare questa cifra grazie alle cessioni di alcuni esuberi presenti in rosa. Mourinho, però, deve fare i conti anche con la concorrenza, in primis al Juventus, che sembra essere sul giocatore.