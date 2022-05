Calciomercato Roma, testa a testa con Simeone in vista per Josè Mourinho. Il tecnico dell’Atletico Madrid si muove d’anticipo, ecco il via libera.

La Roma questa sera tornerà in campo, nello scontro diretto con la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano insegue i giallorossi a tre distanze di lunghezza, una vittoria al Franchi blinderebbe matematicamente la qualificazione europea in Serie A dei ragazzi di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è riuscito a portare la Roma in finale di Conference League, il 25 maggio a Tirana l’appuntamento fissato nei cuori dei tifosi. Vincere a Firenze permetterebbe alla squadra di affrontare le ultime due gare in campionato con maggiore serenità. Per prepararsi al meglio in vista della finale contro il Feyenord e per iniziare a capire le prossime manovre di calciomercato in casa giallorossa.

Sono giornate di importanti rivelazioni in vista della prossima campagna acquisti estiva. La Serie A sta vivendo un finale di stagione molto interessante e la Roma è riuscita ad arrivare alla disputa di una finale europea a ben trentun anni dall’ultima volta. La vittoria sul Leicester, con la firma da bomber di razza di Tammy Abraham ha acceso le fantasie dei tifosi e l’entusiasmo della squadra. Se la vittoria dovesse arrivare anche stasera Mourinho potrebbe gestire con più calma le ultime due gare in Serie A, anche per dosare le forze in vista della finalissima di Tirana, in programma il 25 maggio. Nel frattempo dalla Spagna arriva l’annuncio che può completamente ridisegnare le manovre di Tiago Pinto, Simeone rovina i piani di Mourinho.

Calciomercato Roma, Simeone sfida Mourinho: ha già detto sì

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Todofichajes.net l’Atletico Madrid ha avviato i contatti per il terzino del Manchester United, Wan Bissaka. Il laterale è stato accostato più volte alla Roma, ora secondo quanto riportato dal media iberico l’Atletico Madrid ha intenzione di frapporsi tra i llaterale e Josè Mourinho. Lo stesso Manchester United avrebbe accolto con favore la richiesta di informazioni filtrata tramite il club spagnolo, con il direttore sportivo dell’Atletico che avrebbe già avviato i contatti per il passaggio in Liga del terzino destro.