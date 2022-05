Calciomercato Roma, tra poche ore i giallorossi sfideranno il Leicester allo stadio Olimpico. Proprio dalla Premier arrivano conferme decise.

Questa sera alle ore 21 la Roma si gioca l’opportunità di centrare la finale di Conference League in uno stadio Olimpico delle grandi occasioni. Da battere ci sarà il Leicester di Brandon Rodgers, si riparte dall’1-1 maturato in terra inglese. La partita di stasera è un vero e proprio crocevia nel finale di stagione dei giallorossi, mentre dalla Premier League piovono conferme. Può arrivare il via libera definitivo per Josè Mourinho, il sostituto è stato già trovato.

Questa sera la Roma è attesa da una gara fondamentale, contro il Leicester di Brandon Rodgers c’è in palio la finale della Conference League. La squadra giallorossa dovrà sfoderare una prestazione matura e concreta, gli inglesi si sono mostrati avversario duro in casa. Si riparte dall’1-1 maturato al King Cross Stadium, si giocherà tutto all’Olimpico questa sera dalle ore 21. La Roma continua ad essere in corsa nella lotta al quinto posto in Serie A, prevista serrata con Lazio, Atalanta e la prossima avversaria, la Fiorentina. In attesa di un finale di stagione tutto da vivere, c’è una conferma decisa in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, sostituto già trovato e via libera per Mourinho

Arriva una conferma direttamente dalla Premier League che può spianare la strada all’assalto giallorosso in vista della finestra di acquisti estiva. Nella squadra giallorossa si attende un nuovo restyling completo, a partire dalla corsia laterale di destra. Maitland-Niles, l’ultimo rinforzo arrivato in prestito dall’Arsenal, tornerà in Inghilterra senza lasciare troppi rimpianti. Mentre il percorso inverso potrebbe farlo Wan-Bissaka, al passo d’addio in casa Manchester United. Secondo quanto riferito dal sito ManchesterEveningNews il nuovo tecnico dei Red Devils, Ten Hag, avrebbe già individuato il suo sostituto naturale. Parliamo di Tariq Lamptey, 21enne inglese che tanto bene sta facendo con la maglia del Brighton. L’incursione dei Red Devils sul suo futuro potrebbe dare il via libera totale a Tiago Pinto in vista della sessione estiva di calciomercato. Mourinho è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo dal campionato inglese.