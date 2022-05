Fiorentina-Roma, Guida e il VAR nell’occhio del ciclone: Marelli rincara la dose

Fiorentina-Roma, la decisione dell’arbitro Guida di decretare il calcio di rigore ai Viola sta scatenando accesi dibattiti: Marelli non ha dubbi.

La Roma rimedia una brutta sconfitta contro la Fiorentina, che si impone 2-0 al termine di una gara nella quale gli uomini di Italiano sono stati bravissimi a capitalizzare lo sprint iniziale, viziato però dai dubbi sollevati sulla decisione dell’arbitro Guida di assegnare il calcio di rigore su (presunto) contatto Karsdorp-Gonzalez.

In realtà, l’attaccante argentino era già in caduta dopo essere riuscito ad eludere la marcatura di Mancini e – entrato in area di rigore – si lascia cadere senza che Karsdorp affondi il tackle. Guida, però, va a rivedere l’episodio al monitor, dopo un lungo conciliabolo con Banti al VAR, contro cui si è scagliato José Mourinho nel post partita, e decide di assegnare il calcio di rigore. Luca Marelli, che già a caldo aveva espresso tutte le perplessità del caso in merito a questa decisione arbitrale, al fischio finale è ritornato sull’argomento, rincarando la dose.

Fiorentina-Roma, le parole di Marelli sul rigore concesso

Marelli non ha usato mezze misure per giudicare assolutamente inesistente il rigore concesso ai gigliati. Ecco le parole del commentatore tecnico arbitrale, intervenuto nel post partita a DAZN. “Questo rigore è inesistente e non mi spiego l’on field review che ha messo in difficoltà Guida. Non ci sono assolutamente i parametri per la chiamata al VAR.”