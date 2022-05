Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: “Servono molti più soldi”

L’attaccante della Roma è al centro delle voci di calciomercato da gennaio dopo la frase di Tiago Pinto post trattative invernali

Nicolò Zaniolo è sempre stato uno dei giocatori più importanti della Roma sin dal suo arrivo. L’attaccante giallorosso, preso da Monchi dall’Inter nell’operazione Nainggolan, è arrivato nella Capitale come prospetto nel 2018. Con un guizzo, però, Eusebio Di Francesco decise di schierarlo titolare contro il Real Madrid a sorpresa di tutti. Già in quell’occasione, il numero 22 fece vedere le sue qualità che hanno stregato sin da subito tutti gli addetti ai lavori. Tra questi c’è sicuramente la Juventus che sin dalle sue prime partite ha messo gli occhi sul calciatore giallorosso. Ultimamente i tentativi e le avanches di bianconeri sembravano essersi placate, ma a gennaio sono ripartite ancora più forti e decise.

A scatenare le fantasie dei bianconeri è stato lo stesso Tiago Pinto, a cui però non si possono dare colpe. L’unica del general manager dell’area sportiva della Roma è stata quella di essere stato troppo sincero. al termine del calciomercato invernale, infatti, il gm giallorosso ha tenuto una conferenza stampa per parlare delle trattative appena concluse. Dopo qualche domanda generale, è arrivata quella fatidica su Nicolò che ha aperto la strada alle chiacchiere. Pinto aveva risposto con tutta sincerità che non sapeva, come nessuno poteva farlo, se l’attaccante sarebbe rimasto nella Capitale visto come si è evoluto il calcio. Una frase trasparente che è stata colta come un invito dalla Juventus che è tornata forte su di lui.

Calciomercato Roma, Bozzo: “Zaniolo partirà solo a cifre importanti”

Dell’affare di calciomercato che dovrebbe portare l’attaccante della Roma a Torino ne ha parlato Giuseppe Bozzo, storico manager di Antonio Cassano. L’avvocato romano è stato intervistato da Tuttosport a cui ha confessato i suoi pensieri riguardo la prossima estate che sarà piena di trattative. Al giornale piemontese, Bozzo ha parlato ovviamente anche di Zaniolo che rappresenta il profilo adatto per la Juventus. Ai bianconeri, infatti, serve uno come Di Maria, ma più giovane. Per portarlo alla Continassa, però, c’è bisogno di più soldi rispetto all’argentino che andrà in scadenza a giugno. Secondo l’avvocato, poi, la Roma non cederà mai il numero 22 a basse cifre e queste dovranno essere piuttosto invitanti.