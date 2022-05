Calciomercato Roma, affare in saldo: arriva dalla Juve

Calciomercato Roma, affare in Serie A: Pinto ha messo nel mirino un altro bianconero per la prossima stagione. Le ultime

Nuova pista in Serie A. Con Pinto che sembra deciso ad assaltare la Juventus per la prossima stagione. Perché, secondo TuttoSport, ci sarebbe un altro bianconero nel mirino del general manager giallorosso. Non solo Dybala, insomma, per un affare a parametro zero con l’argentino che avrebbe aperto a Mourinho, ma anche un centrocampista centrale. Una pedina che allo Special One serve.

Il nome che il quotidiano torinese fa questa mattina è quello di Mandragora, al centro di un intreccio di mercato tra la Juventus e il Torino. Il centrocampista è in prestito e il Torino ha il diritto di riscatto a 9,5 milioni di euro. Ma la società di Cairo starebbe cercando lo sconto ammorbidendo in questo modo la richiesta di Cherubini. Un temporeggiamento però che potrebbe quasi “invitare” Pinto ad inserirsi.

Calciomercato Roma, Pinto su Mandragora

Ci sarebbe, secondo le informazioni di TuttoSport, più di un club interessato al calciatore che adesso gioca alla corte di Juric. Tra questi, a quanto pare, anche la Roma. Che potrebbe prendere un buon elemento senza sborsare una cifra altissima. Mandragora, 24 anni, potrebbe essere un buon investimento per la panchina della Roma, che si potrebbe ritrovare un giocatore giovane ma che ha già avuto delle esperienze importanti e che potrebbe proprio fare al caso di Mou in alcune circostanze. Ma senza dubbio e in ogni caso, servirebbe un ulteriore investimento in mezzo al campo. Questo Pinto lo sa bene.

Soprattutto perché in quella zona sono molti gli elementi che dovrebbero andare via. Da Veretout in primis, e con anche l’incognita Oliveira sul quale Pinto ha chiesto comunque uno sconto al Porto ma che ancora non ha deciso il da farsi. Insomma, spunta questa nuova pista in Serie A. Con la Juventus sempre in mezzo.