Calciomercato Roma, pronti 15 milioni per lo sgambetto a Maurizio Sarri. Si infiamma il derby di mercato in vista della sessione estiva.

La Roma è attesa da due gare delicatissime, che possono riscrivere completamente la prima stagione di José Mourinho. Il primo anno dello Special One si chiuderà con due gare in trasferta, entrambe da vincere per premiare le ambizioni ed i sogni dell’ambiente giallorosso. In attesa dei 180 minuti cruciali c’è un nuovo derby in vista della campagna acquisti estiva. Tiago Pinto tenta lo sgambetto alla Lazio, servono 15 milioni per chiudere subito.

La Roma ha a disposizione 180 minuti per riscrivere la storia della prima stagione di Josè Mourinho alla guida del club giallorosso. L’ultima gara casalinga si è chiusa con un risicato pareggio contro il Venezia, matematicamente retrocesso prima della gara. Ora la squadra di Mou è obbligata a centrare la vittoria sul campo del Torino, nell’ultima giornata del campionato di Serie A. Una vittoria consentirebbe alla squadra giallorossa di evitare l’ottavo posto e la conseguente esclusione dalle prossime coppe europee, senza dimenticare la finale di Tirana contro il Feyenord. La vittoria della Conference League garantirebbe l’accesso alla prossima Europa League, ma presentarsi senza questa spada di Damocle alla finalissima dipende solo da Pellegrini e compagni.

Calciomercato Roma, 15 milioni per lo sgambetto a Sarri

In attesa degli ultimi 180 minuti infuocati si anticipa un derby di calciomercato in vista della sessione estiva. Secondo quanto rilanciato in queste ore dall’Equipe la Roma si è iscritta alla corsa per il centrocampista del Rennes, Benjamin Bourigeaud. Classe 1994, con buone capacità offensive sottolineate da 11 gol questa stagione, il calciatore nei giorni scorsi era stato segnalato nei radar della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri cerca rinforzi a centrocampo ed il derby con Mourinho in Ligue 1 si può infiammare. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023 la richiesta del club transalpino sembra essere stata fissata a 15 milioni di euro. E’ questa l’offerta con cui Tiago Pinto può bussare alle porte del Rennes e beffare i rivali cittadini in vista della sessione estiva, il derby di mercato è pronto ad accendersi.