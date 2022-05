Calciomercato Roma, arrivano conferme decise verso l’addio alla Serie A. Beffate le tante pretendenti al calciatore, anche Pinto si arrende.

Il campionato italiano si appresta a vivere un’ultima giornata ad alta tensione. Sono molti i verdetti che verranno sanciti durante gli ultimi novanta minuti della stagione, anche la Roma è direttamente coinvolta. La squadra di Josè Mourinho chiuderà il proprio campionato in casa del Torino, cercando la vittoria per garantirsi l’accesso alle coppe europee nella prossima stagione. Qualificazione europea che potrebbe arrivare anche in caso di vittoria della Conference League, ma conquistarla direttamente in Serie A potrebbe rappresentare un vantaggio mentale clamoroso per i giallorossi. Mentre il campionato si prepara a vivere le ultime gare accese, c’è una beffa in arrivo dall’Inghilterra.

La stagione della Roma si può chiudere col botto, la squadra giallorossa è padrona del proprio destino in chiave qualificazione alla prossima Europa League. Le dirette inseguitrici non hanno sfruttato il passo falso della squadra di Josè Mourinho, fermata sul pari da un Venezia già retrocesso all’Olimpico. Atalanta e Fiorentina hanno perso le loro gare, la Roma mantiene un punto di vantaggio al sesto posto in classifica. Gli ultimi 90 minuti saranno decisivi, con tanti verdetti ancora da scrivere in Serie A. In vista dell’ultima giornata si anticipano anche diversi scenari di calciomercato, per tanti giocatori può essere l’ultima presenza nel campionato italiano, uno di questi ha fatto davvero bene con la maglia del Bologna fin qui.

Calciomercato Roma, Serie A beffata: contatti avviati

Riflettori puntati sul futuro di Jerdy Schouten, 25enne centrocampista olandese in forza alla squadra emiliana. Per il suo futuro si erano accese le piste Napoli e Roma in Serie A, ora il campionato italiano rischia di essere beffato dalla concorrenza inglese. Secondo quanto riportato stamattina da il Corriere di Bologna il West Ham sta accelerando con decisione per ingaggiare il centrocampista dei felsinei. Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon è stato a Londra nei giorni scorsi e la pista inglese sembra quella più concreta per il suo futuro. Mourinho e Spalletti dovranno guardare altrove per rinforzare la propria zona nevralgica di campo.